醫材廠商進手術房執刀？ 台中榮總3神經外科名醫遭點名

週刊報導台中榮總醫師，涉嫌讓無照醫材廠商進入手術房，被點名的三名醫師，都是神經外科名醫，包括有五萬多名粉絲的網紅廖姓醫師，以及兩位科主任，法醫高大成認為不太可能放任廠商操刀，頂多在旁協助使用器材。院方強調已經成立專案小組調查，如果有違法，會送人評會懲處！

台中榮總神經外科楊姓主任（2022.12.01）：「我們在病人的身上就好像，裝了導航一樣。」

他是中榮神經外科楊姓主任，2022年受訪說明幫病人脊椎開刀，戴AR眼鏡，手術中導航定位。如今卻捲入，疑似縱容廠商執刀風波。

法醫高大成：「沒那麼好膽啦，因為這種人命關天的事情，廠商會進去幫你看，這3號（器材）比較好，這4號比較好。」





消息震驚醫界，法醫高大成認為，醫師沒那麼大膽，敢讓廠商操刀，頂多讓廠商在旁協助醫師選用器材。只是，看看榮總醫師簡介，這些被爆料的涉案醫師，恰巧都是名醫，兩位科主任一位網紅，

楊姓主任，曾獲得大台中醫師公會醫療貢獻獎，康健雜誌年度好醫生。另一位，鄭姓主任，是教育部部定教授，而網紅廖姓醫師，擁有五萬多名粉絲，經常在臉書發文分享日常工作。他在臉書發文直呼醫院內鬥好可怕，但真的是內鬥嗎？法醫高大成這麼說。





法醫高大成：「醫院不好的地方就是在這，大家都想做首領，因為做主任名聲好。」

週刊報導指出，廖姓醫師在2025年底，遭檢舉放任廠商執刀後，改由自己執刀，不慎用壞廠商器材。查詢廖醫師臉書，去年12月他也有發文，說是清除骨刺過程，不慎弄壞廠商器械。另外，週刊更揭露，以脊椎內視鏡手術微創每月平均至少會開5到10台刀來計算，3名醫師，3年期間，恐怕有180位患者，麻醉時，不知情被廠商"介入"了。

法醫高大成：「他（主治醫師）可能開十台（手術），都我開沒錯，但是我不可能全部做完，所以我重點做完換別台，這個剩下的給你（其他醫師）處理。」

高大成說，開刀房內主要操刀者絕對是資深醫師，會有其他年輕醫師幫忙合情合理，但絕對不可能放任給無照廠商操刀。

台中榮總副院長李政鴻：「我們成立專案小組，假如有發生違法的行為，我們會送人評會來進行懲處。」

究竟是個人違規？還是內鬥惡意爆料？有待釐清，但開刀房應該是無菌室，卻被人錄影爆料，錄影器材是否被允許帶進去，有沒有消毒，這些疑點，也有待院方查個水落石出！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

