醫檢師齊聚新竹空軍基地 向國軍表達敬意

為慶祝1月14日全國醫檢師節，由新北市、新竹市、臺中市、南投縣及臺南縣醫事檢驗師公會共同發起的「醫檢師節敬軍慰勞與捐贈活動」，今（14）日在新竹空軍基地隆重舉行；活動集結全臺140位醫檢師共同參與，透過實際行動向守護國家的空軍官兵表達敬意與感謝。

活動內容包含基地參訪、慰問座談與捐贈等。各縣市公會理事長與醫檢師代表除致贈加菜金外，也藉此機會向國軍精英分享醫學檢驗在防疫與健康管理上的專業角色，展現醫檢師在國家公共衛生體系中不可或缺的貢獻。

主辦單位表示，醫檢師節的設立，旨在肯定全體檢驗專業人員在醫療體系中扮演的關鍵角色與社會責任。此次敬軍活動不僅延續「專業服務、回饋社會」的精神，也象徵醫檢師群體對國軍辛勞的深切關懷，期盼透過此舉凝聚跨界支持，共築全民健康與國防安全的堅實防線。

