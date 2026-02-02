醫檢法跨界串聯 共築兒少保護網

每一件受虐兒童或性侵案件，都不只是一紙書面報告。花蓮慈濟醫院今天(2月2日)聯合地方檢察署、高等檢察署和地方法院，辦理座談及導覽，讓檢察、司法人員實際走進醫療現場，了解急診在一線面對受虐兒少的實務流程。透過三方交流，強化合作機制，要為更多受虐兒少，織起一張更綿密的保護網。

「有一些深的裂傷，它的頂端非常的裡面，所以就是需要用一些方式，來去看一下。」

詳盡示範驗傷採檢的實務動作，尤其是在事發後的黃金七天內，都是兒童受虐、性侵等案件，提供司法審判的重要依據。

廣告 廣告

花蓮慈院兒保醫療中心主任 張雲傑：「當我們在急診幫孩子驗傷完之後，確定孩子安全 才會讓孩子離開醫院，但如果今天他是一個嚴重傷勢，例如像受虐性腦傷，他可能會需要留院觀察。」

急診是保護受虐兒少安全的第一道防線，花蓮慈濟醫院邀集地方檢察署、高等檢察署和地方法院，共同辦理講座及導覽。

花蓮慈院兒保醫療中心主任 張雲傑：「我們提供的傷勢報告，在法律上是有一個證據力，兒保醫療中心的任務，通常大概就是去把，在第一現場 第一個時間，有可能的證據把他留下來。」

由以往司法調查、審理的書面報告，到實際走進醫療現場，讓生硬的文字，更有畫面感。

花蓮地方檢察署檢察長 陳佳秀：「檢察機關包括法院，還有包括我們醫院，彼此之間的意見交流，能夠提升採證的品質，那同時也能夠促進我們司法人員，對性侵害案件和兒虐案件的，敏感度和專業能力。」

花蓮地方法院院長 張宏節：「原來它(驗傷報告)記載的，這些事項的話，原來它的流程或者細部它的目的，而且它的注意事項，相關的這些細節，都讓我們法官能夠 立刻能夠了解到，原來這個醫生他們的書寫，或者是護理人員他們的書寫，原來它要說明什麼事情。」

「兒少保護 缺一不可。」

透過各方的合作努力，才能為兒少安全，織起一張綿密的網。

更多 大愛新聞 報導：

0203歷史今天 慈濟第一位大體老師林蕙敏

周二回溫轉晴 周末冷氣團再報到

