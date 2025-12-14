醫深夜狂飆165超速遭罰1萬2！法院認定「緊急避難」結局逆轉了

社會中心／游舒婷報導

一名醫院主治醫師因深夜接獲加護病房緊急通知，駕車趕赴醫院途中在國道嚴重超速，遭警方開罰並吊扣車牌。不過，法院審理後認定，該行為屬於為搶救病患所採取的緊急措施，符合緊急避難要件，最終判決撤銷所有裁罰。

醫師為趕回醫院超速被開罰，法院最終認定「緊急避難」免罰。（圖／資料照）

判決書指出，該名醫師於民國113年5月27日凌晨0時許，接獲院方通報，一名加護病房患者出現血壓驟降、敗血性休克及多重器官衰竭等危及生命狀況，需立即由主治醫師到場處置。醫師駕著友人的車前往醫院，途中在國道南向46.6公里處，經雷射測速儀測得時速165公里，超出該路段限速110公里達55公里。

事後，警方依《道路交通管理處罰條例》認定屬重大超速違規，對駕駛人開出1萬2000元罰鍰並要求參加交通安全講習，同時對車主吊扣車牌6個月，醫師及車主提起行政訴訟。

法院審理時，調閱醫院病歷與醫囑紀錄，確認患者當時確實已達病危狀態，且醫師於接獲通知後即趕赴醫院，並在抵達後參與急救處置，病患狀況隨後趨於穩定。法院認為，醫師的行為是為了避免他人生命遭受立即危險，在緊急情境下所採取的不得已措施。

判決指出，雖然超速行為本身具有交通風險，但考量事發時間為深夜、車流量較低，且未造成交通事故，與病患生命法益相較，尚難認定行為已屬過當。此外，醫師身處特殊緊急狀況，客觀上也難期待其完全遵守速限規定，欠缺可歸責性。

最後，法院認定該超速行為符合行政罰法所稱的「緊急避難」，撤銷對醫師的罰鍰與交通講習處分，車主的車牌吊扣處分也一併撤銷，全案確定。

