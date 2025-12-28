醫照一體化！ 長照3.0推「無牆醫院」照護零距離！

活動現場展示多款可攜式行動醫療設備，讓遠距與在宅醫療不再受限於重型設備，成為推動「無牆醫院」的科技關鍵之一。（圖：奇美醫院提供）

臺灣即將於2025年底正式邁入「超高齡社會」，屆時每五人就有一名65歲以上的長者。奇美醫院院長林宏榮認為，醫療照護的責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷。若跨專業醫療團隊能透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為具有醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決民眾的後顧之憂。

面對全球「在地安老」的趨勢，奇美醫療財團法人奇美醫院特別於12月27日（週六）上午9點舉辦『2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景』。本次研討會聚焦國家長照3.0政策，強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐。

廣告 廣告

研討會中，日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳分享日本如何落實「跨域連續性照護(Continuity of Care)」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷。此外，新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee也分享「Hospital-to-Home」與「Hospital-at-Home」照護策略，為臺灣提供借鏡。

院長林宏榮表示，奇美醫院自2023年起引領急性醫療轉型，讓醫療走入長者的家中。透過行動醫療與智慧科技的輔助，將醫學中心的專業延伸至居家場域，並攜手基層診所與獨立型居家護理所合作，讓民眾在熟悉的生活環境，獲得有尊嚴、連續性的全人照護服務，實踐「照護無邊界、健康零距離」境界。

林宏榮強調，未來長照3.0將更著重於智慧科技的應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，以克服地理限制，真正實現「健康零距離」。臺灣正逐步將長照服務從「以醫院為中心」轉變為「以人為本、以社區為中心」的整合型照護體系。

林宏榮指出，透過醫學中心、基層診所與居家護理所的緊密合作，讓健保、醫療、長照服務能緊密相連，不僅能消弭服務斷點，也能翻轉傳統「長輩不動、醫護動」的傳統照護模式。尤其在偏鄉或照護資源匱乏處，護理人員的專業擴展與賦權，更是落實「醫照一體化」社會創新的關鍵力量。（陳婉玲報導）