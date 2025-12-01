醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

大陸四川省一名冉姓女子與朱姓丈夫結婚24年，一段三角關係卻讓原本的家庭陷入危機。（圖／翻攝自微博）

大陸四川省一名冉姓女子與朱姓丈夫結婚24年，兩人10年前到重慶創業，共同經營診所，生活逐漸穩定。然而，一段三角關係卻讓原本的家庭陷入危機。冉女指出，自己是在丈夫多次提及閨密劉女的異常評價後，才開始懷疑兩人的關係並非普通友誼。

《瀟湘晨報》報導，冉女回憶，夫妻倆在沙坪壩開診所時，因緣際會認識了住在附近的劉女，由於後者時常到診所看診，與兩人逐漸熟識，對方甚至和她成為閨密。據了解，劉女當時已婚，但不久後便離婚。不過，真正讓冉女起疑的，是丈夫對劉女的描述，逐漸超出正常的醫病或朋友關係。

她表示，丈夫曾主動向她提到劉女婚姻「不幸福」，可能出現憂鬱傾向，需要「持續關心和看病」。冉女更透露，丈夫曾以「劉女家庭不幸」為由，頻繁與其接觸，甚至稱「明顯感覺她有性飢渴的表現，臉上又長痘痘」等語，讓她感覺雙方關係「明顯超出正常範圍」，而這份懷疑在去年春節期間達到高峰。

報導指出，冉女當時從親友口中得知，丈夫與劉女同時出現在老家一間酒店。她立即趕赴現場，果然看到丈夫與閨密共處一室，一氣之下與劉女發生肢體衝突，因此被處行政拘留7天及並賠償醫藥費。事發後，夫妻關係急速惡化，朱男開始夜不歸營，夫妻共同經營的診所也陷入停擺。

面對日漸龐大的經濟壓力與婚姻危機下，冉女決定調取丈夫帳務，驚見男方多年來持續向劉女轉帳，金額多為「5200」、「1314」等具特殊意涵的數字，累計超過人民幣67萬元（約新台幣297萬元），氣得她提起訴訟，要求確認轉帳無效並返還款項。

巴南區人民法院一審認定，朱男向劉女的多筆轉帳不屬夫妻共同意思表示，依法屬無效行為，判決劉女需返還62萬餘元（約新台幣275萬餘元）。對此，朱男與劉女均未回應。冉女表示，她最初的警覺正是來自丈夫對閨密「異常關切」的評價，如今雖取得部分法律勝利，仍盼丈夫能回歸家庭，重新修復婚姻。

