醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

生活中心／唐家興報導

很多人都誤解了！醫生提醒，肺癌早期並不是咳嗽。(示意圖／翻攝自pixabay）

肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。

身體的不尋常變化，其實是肺的求救訊號

許多患者以為自己很健康，直到出現咳嗽才警覺，但那往往不是早期。肺癌最危險的地方，就是「沉默」：它在沒有痛感、沒有明顯症狀的情況下悄悄擴散。醫師提醒，那些看似不痛不癢的小變化，才是最值得警惕的警告燈。

1：莫名胸悶、走幾步就喘不過氣

最典型、卻最容易被忽略的異常，就是突然的胸悶與氣短。不是爬樓梯累，而是在短短走一段路、甚至站著不動時，就覺得心跳加速、氣吸不滿。

臨床顯示，若腫瘤位於肺門附近壓迫呼吸道，就會引發不明原因的胸部悶脹感。許多人誤以為是心臟問題或氣喘，結果檢查才發現真正的源頭在肺部。

2：持續性的聲音沙啞

換季時沙啞很常見，容易被忽略。但醫師提醒：若聲音沙啞持續超過兩週，吃藥、喝水都不改善，就要注意肺癌的可能性。

原因是腫瘤壓迫到「喉返神經」，會讓聲帶運動受限，使聲音變得粗啞、單調，甚至連說話感覺都不一樣。

3：體重快速下降、沒有任何原因

沒有運動、沒有節食，卻在 1 個月內突然掉了五、六公斤，甚至更多，是肺癌早期常見信號。世界衛生組織數據也指出，約三分之一的肺癌患者有不明原因體重下降。當腫瘤改變身體代謝，加上食慾下降、容易疲倦，體重就會持續往下掉。

4：反覆的肩背固定性疼痛

很多人以為是久坐、落枕或搬重物造成肩背痠痛。但若疼痛位置固定、持續不退，甚至止痛藥也無效，就必須提高警覺。

若腫瘤長在肺尖部，往上侵犯神經或胸膜，就會造成固定性的肩背痛。患者事後回憶常說：「一直以為只是姿勢不良，沒想到是肺癌在作怪。」

5：手指末端變粗、變圓──「杵狀指」

這個症狀讓不少人完全沒想到與肺有關。手指末端突然變圓、變鼓、像小槌子一樣腫起來，稱為「杵狀指」。原因是肺部腫瘤長期影響氧氣交換，造成末梢循環不良。尤其在小細胞肺癌與部分晚期病例中並不少見，但因變化慢、沒痛感，常被忽略。

6：持續低燒、夜間盜汗嚴重

感冒也會低燒，但若是沒有感染源、體溫長期維持在 37 度多，加上晚上大量盜汗，就可能不是普通感冒。肺部的腫瘤壞死、發炎反應都可能引起持續低熱。許多患者形容，晚上醒來就像「被濕掉的被子包住」，全身濕透。

早期發現、生存率差距巨大：肺癌不能只等咳嗽

中國國家癌症中心統計顯示：

肺癌整體五年存活率：約 19.7%

早期肺癌五年存活率：可達 60% 以上

差距來自「是否早期發現」。但臨床上 90% 的患者確診時已屬中晚期，可用的治療方式大幅受限。

真正的警訊，是那些「看起來不像肺癌」的變化

咳嗽只是冰山一角。那些不痛、不咳、卻持續存在的細微變化──胸悶、沙啞、瘦得太快、肩背痛、手指變形、夜間盜汗，才是身體在一次次提醒：「我可能出了大問題，請你不要再忽略我了。」越早發現，越有機會把肺癌擋在門外；每一個細節，都可能是你救自己的關鍵。

