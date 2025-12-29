醫生放話：「這零食」是垃圾食物中的王者！ 網友戰翻：吃它能帶來快樂

有醫生指出「洋芋片」是垃圾食物中的王者。示意圖／Pixabay

許多人都愛吃零食，不僅上班可以紓壓，嘴饞的時候也會來個一、兩口，在正餐之外，吃零食似乎是非常普遍的現象，而零食種類百百種，雖然很多人都知道少吃零食對健康有益，但還是放不下手中那包零食。最近中國的一名醫生就嚴正警告「這種零食」可是說是垃圾食物中的代表，如果太常吃的話，以後會生病，賺的錢都要上繳給醫院，呼籲大家少吃。

綜合中國媒體報導，上海一名醫生說，「洋芋片」是垃圾食物中的王者，汽水和奶茶緊追其後，這句話戳中不少人的痛處，因為洋芋片實在是好吃又常見的零食。醫生說，洋芋片對身體會帶來不好的影響，因為它不僅高油、高鹽分，而且還高熱量，一口吃下去全是對身體帶來的負擔，吃多了會發胖，還會讓身體的代謝增加負擔，根本就是「健康刺客」！

洋芋片的成分主要是馬鈴薯或馬鈴薯粉、油和鹽，再搭配各種調味料和食品添加劑，如味精、糖、香料、麥芽糊精、二氧化矽（防止結塊）等，以創造不同的口味，有許多都是人工添加物，醫生提醒吃多了真的對身體沒有好處。

網友們看後紛紛表示「洋芋片、汽水、奶茶，一定要少吃少喝哦，都是反式脂肪酸，會造成身體傷害」、「醫生說的是對的」、「遠離垃圾食品」、「醫生說的話要聽」、「大家都知道這些不健康，但很多人都挺喜歡這些味道，只能盡量少吃」、「這確實，我從小愛吃零食，當飯吃的那種，20出頭體檢血脂就高了」、「知道不健康，就是忍不住」。

但也有網友不認同，留言「能比二手烟的危害大嗎？」、「嚴格按健康方式生活，那比和尚還折磨」、「我快90歲的外公、外婆就喜歡吃洋芋片、喝飲料，還有各種零食」、「天天就製造焦慮，做牛馬已經夠累的了，吃點零食怎麽了？」、「嚇得我趕緊吃幾包洋芋片壓壓驚」、「但吃垃圾食物能帶來快樂，人生苦短，偶爾需要一點『垃圾食物』來調味」。



