醫生父病倒住院2周！坐輪椅憔悴露面 林逸欣首現身曝爸病情

【緯來新聞網】林逸欣近日上傳與家人的互動影片，見到醫生爸爸身形消瘦許多且坐在輪椅，意外透露林父之前病倒住院2周，今（6日）偕同老公現身「500趴」擔任表演嘉賓，受訪時透露父親是腸胃炎又持續發燒，所以送往急診治療，加上消化系統出問題，吃不下去也有一點飲養不良，所以藉此休養，否則他一心只想工作。

林逸欣被富養長大。（圖／記者蔡依庭攝）

林逸欣透露爸爸已返家且出院隔天就去看診，談及父親的病況，她說：「這是月初的事情，只是現在影片才出來，他是腸胃的問題引起發燒，本來想說再觀察，後來覺得不行送去急診，才發現已經燒了好幾天。」



林父是腦神經內科醫師、在台南開業，本身又是工作狂，林逸欣透露爸爸看病會很有成就，是他的生活目標，這回因為生病前後休息近1個月，能趁機休養也好，笑說：「他出院隔天就說看診了！」



另外，林母在影片中擔心到哭，她表示媽媽本來就感情豐沛，且歷經外公外婆的離開，對於生老病死的事情都特別敏感。

林逸欣才華洋溢，待人客氣。（圖／記者蔡依庭攝）

因為婚禮的成長影片，林逸欣被父母「富養」掀起網友討論，「這些影片也帶給他們很大的樂趣，他們的理解是用愛富養小孩，覺得最富有、最充足的是愛，爸媽也很欣慰當年有花很多時間陪伴」。



沒料的還有，林家診所賣的薰衣草精油膏還因此爆紅，她笑說老爸也嚇到：「他很驚訝，沒想過會造成這樣的後果，但也對以前的老病人不好意思，現在供貨量正常了。」林爸爸沒打算要量產上架，因為一開始製作時只為了幫助頭痛、失眠的病患，根本沒想到要賣那麼多。

林逸欣爸爸出院，媽媽抱著老公激動落淚。（圖／翻攝林逸欣IG）

