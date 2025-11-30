醫生說沒事、AI判命危！南韓掀AI醫療革命 助這些人跑贏死神

南韓媒體表示，AI正在南韓掀起一場醫療革命，圖為心電圖示意，非文中患者之心電圖。pixabay



3年前的今天（11/30）OpenAI發布ChatGPT，在全球引發AI風潮，南韓醫界指出，如今AI正在南韓掀起醫療革命，於各個救治現場，為那些與死神賽跑的急症如腦中風、心臟衰竭、腦出血患者，爭取黃金搶救時間，成功從死神手裡搶回寶貴的生命。

南韓《朝鮮日報》報導，近日一名50多歲男子，在首爾中區江北三星醫院體檢在做心電圖時，醫師認為沒問題，但AI判定他心臟功能異常，在滿分100分的評級中只給他56分，顯示情況危急。

院方緊急將男子送往超音波檢查，確定心臟異常，剛送急診他就心臟驟停，醫療人員及時救治，不但保他一命還幾無留下後遺症。

學習2000萬份心電圖的AI

《朝鮮日報》報導，該院使用的是醫療初創公司Medical AI開發「基於心電圖AI的心臟疾病早期診斷解決方案（AiTiALVSD）」系統，公司代表權俊明（音譯）曾任急診醫師10年，他說一直希望「只用心電圖檢查就能提早發現心臟疾病」。他於2019年創立公司，2021年開發出能從現有心電圖提供資料中，發現醫生肉眼難以發現的「數據蛛絲馬跡」的人工智慧系統。

權俊明說心電圖檢查一般只顯示波形，其實檢查過程約產生6萬筆原始數據約，此系統經歷約2000萬份心電圖數據和波形訓練，從而能6萬筆海量數據中，揪出心臟衰竭、心肌梗塞等的蛛絲馬跡。《朝鮮日報》指Medical AI的心電圖AI技術已獲南韓及國外145家醫療院所採用；該公司還推出了能診斷主動脈瓣等心臟疾病的多種AI系統。

不僅心電圖，AI也被運用在電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）影像的判讀。

中風搶救時間提前10分鐘

去年6月一名60多歲男子失去意識被送進嘉泉大學吉醫院急診室，患者左臂和左腿出現麻痹症狀，醫師讓他接受斷層掃描（CT），《朝鮮日報》報導，一般專家判讀影像約10到20分鐘，但院方的AI花3分鐘確認患者疑似右大腦動脈堵塞（缺血性中風）。

該院急診醫學科教授林龍洙表示，腦梗塞發生後，決定患者能否存活的黃金時間只有幾分鐘，多虧AI快速判讀，醫師動手搶救的時間得以提前10分鐘以上，他說該患者經治療後「幾無後遺症」。

該院採用的是醫療AI企業Heuron利用AI判斷腦出血、腦梗塞的StroCare Suite系統。

難以發現的腦出血

奧林匹克公園365醫院院長、急診醫師朴容石（音譯）則說，去年8月在水原華虹醫院急診室，接診一名頭部受傷的6歲兒童。院方當時拍攝斷層掃描（CT）未發現異樣，該院導入的AI腦出血診斷輔助軟體AVIEW NeuroCAD卻警告，患者腦硬膜下方輕微出血。

朴容石說即使拍攝腦部CT，有時也很難發現兒童患者的少量出血。他也說這套系統在深夜發生大型交通事故，患者蜂擁而至時更顯重要，AI的迅速判斷可助醫療人員在大事故或大災難後，面對大量患者時，快速篩選哪些患者最危急，最需緊急手術。

《朝鮮日報》引述醫界人士表示，過去的醫療很大程度依賴醫生的經驗和直覺，但AI通過學習大量數據，能夠分析醫療影像上模糊曖昧的陰影、能夠抓出隱藏在大量數據下的疾病跡象，「得益於AI，我們能提早發現高危患者，從而挽救更多生命。」

南韓醫界人士說，AI正重塑醫療標準，引發一場醫療革命，在爭取黃金時間的疾病救治上，發揮更大的作用。

