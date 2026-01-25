醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎
台灣人愛喝茶，從手搖飲到自家沖泡的高山茶，茶幾乎是我們的「國飲」。茶葉中富含的兒茶素被公認具有抗氧化、促進代謝的好處，但如果喝的方法不對，恐怕養生不成反傷身。景升診所院長邱正宏特別在Youtube頻道影片中提醒，有「四種茶」醫師自己絕對不喝，提醒民眾在享受茶香時，務必睜大眼睛、動動鼻子，才不會把毒素喝下肚。1.隔夜茶，儲存不當成細菌溫床
許多長輩常說「隔夜茶不能喝，會致癌」這句話其實對了一半，邱正宏醫師解釋，關鍵在於「儲存方式」。以前泡茶的方式都是用熱水去沖泡，放一段時間變成室溫的茶，但茶湯裡富含蛋白質和醣類，如果茶喝不完就這樣擺在桌上，再加上放置了一整夜，這類茶湯就成了細菌繁殖的絕佳溫床。
如果你發現茶水變得有些混濁，甚至聞起來帶有一點酸味或腐壞的氣息，這就是變質了。喝下這種充滿細菌的茶水，極易引起腸胃不適、腹瀉。不過，並非所有的隔夜茶都不能喝，如果是用「冷泡」或「冰泡」的方式，將茶葉放入冷水中並置於冰箱低溫保存，隔天倒出來的茶湯依然清澈透明，這種隔夜茶是可以安心飲用的，而且低溫沖泡還能溶出更多健康的兒茶素，單寧酸也較少，口感更好且不傷胃。
2.農藥殘留超標的茶，第一泡別喝
不論是國內生產還是進口茶葉，農藥超標的新聞仍時有所聞。茶葉在種植過程中，為了防止蟲害，噴灑農藥是常態。
為了防範未然，邱正宏醫師分享自己泡茶的習慣。泡茶時，用熱水先沖一遍，第一泡一定先倒掉。原因在於農藥分為水溶性與脂溶性，水溶性農藥透過熱水沖泡可以溶出來，有助於去除大部分附著在茶葉表面的農藥；而脂溶性農藥雖然不溶於水，但熱水的高溫會讓茶葉表面的一點點油脂（可能沾附農藥）浮出，將第一泡倒掉，就能大幅減少攝入農藥的風險。
多篇研究在中國、印度、台灣與歐洲都發現部分產品含有多種農藥殘留，甚至超過法定標準，長期飲用含有農藥殘留的茶湯，會增加肝腎負擔，甚至有致癌風險，選擇信譽良好、有檢驗合格的茶商很重要。
3.發霉變質的茶，黃麴毒素恐傷肝
這點與隔夜茶的概念類似，但後果更嚴重。許多人捨不得丟掉存放已久的珍貴老茶，但台灣氣候潮濕，茶葉保存不當非常容易受潮發霉。如果是發霉，最令人擔憂的就是產生「黃麴毒素」，具強烈肝毒性、且是一級致癌物；如果是單純變質，則是細菌毒素在作祟。
判斷方式很簡單，泡茶前聞一聞，如果有霉味、腐敗味，或者茶湯泡出來混濁不清，請務必丟棄，不要因為心疼錢而賠上健康。正常的茶湯應該是清澈透明的，絕對不該呈現混濁狀。
4.過濃的茶，胃食道逆流元兇
最後一種要避免的，是「太濃的茶」。有些人以為茶泡得越濃，兒茶素越多越健康，但邱正宏醫師提醒，濃茶中的咖啡因、單寧酸與茶胺酸濃度都過高。過量的咖啡因會導致心悸、失眠、焦慮不安與頭痛；而過高的單寧酸與茶鹼，則會強烈刺激胃黏膜，導致胃酸大量分泌、胃不舒服導致胃食道逆流。
此外，單寧酸還會影響鐵質吸收，對於貧血患者、孕婦以及發育中的青少年來說相當不利。因此，泡茶時濃度適中就好，太苦太澀的濃茶不僅難喝，對身體也是一種負擔。
對多數人來說，適量喝茶有助於心血管與代謝健康，但請記得不喝室溫隔夜茶、第一泡建議倒掉減少農藥、發霉茶葉直接丟棄避免毒素，最後是茶要濃淡適中避免傷胃、心悸，做對這些細節，才能真正透過喝茶獲得健康。
