醫生「被豬瘟波及」病患提一要求 他曝一堆店家休業：最該關心這點

非洲豬瘟影響，許多攤商和店家都休業。圖／攝影李智為

台灣出現非洲豬瘟，政府下令全台豬隻禁運、禁宰15天，許多市場的豬肉攤和小吃店沒有原料，被迫暫停休業。就連醫生也說，有病患趁這15天到醫院提出「一特別要求」，沒想到自己當醫生也會成為「豬瘟波及戶」。一名網紅廚師也說，現在一堆攤商和店家都休業，去認定誰犯錯是毫無意義的，重點是犯錯之後做了什麼，去預防下一次的意外。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書粉絲頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，昨天看完門診，才發現自己也算是「豬瘟波及戶」，因為有一名素未謀面的病人一進門就說：「醫師，我想安排手術，越快越好！」

謝筱芸還以為病情很嚴重，促使病患想盡快解決，沒想到病患接著說：「最近麵攤沒豬肉可賣只好停業，我趕快來開刀，等疫情過去再回去營業。」謝筱芸說，原來連豬瘟都能逼人好好休息，有時候，生活就是要被迫暫停，才會真的停下來，照顧自己，但她也希望豬瘟疫情能趕快平息。

網紅廚師漢克也在臉書粉絲頁「廚師漢克 - Hank Cheng」發文表示，經常光顧的豬肉攤說，桃園肉品市場公告，拍賣日期需等農業部公告為準，目前各肉品市場暫時改為11月7日恢復拍賣，所以他們預計最快，也要11月8日才有辦法開始營業，不過還得是順利的情況下，實際情況如何其實誰也都還不知道，「下雨加上沒有豬肉攤的傳統早市顯得更加冷清了」。

漢克說，現在外頭相關新聞滿天飛，誰的錯該怪誰、誰疏忽了、誰怠慢了，若是能不帶任何立場去與市場裡的人聊聊，他們關心的其實只是下次會不會再發生、若再次發生會有什麼應變措施，以及什麼時候能恢復正常。

許多市場攤商都受到豬瘟影響而休業。圖／攝影李智為

他說，這些攤商凌晨天還沒亮就起來處理豬隻，到中午才開始清潔，有的還得趕黃昏市場，有的還加做LINE群組或是團購，忙完都已經是晚上9點、10點了，有小孩有家庭的還得看看小孩作業關心一下，接著就得睡覺了。「這時你問他們誰對誰錯，他們能跟你說什麼，滿手都是豬肉味、line打開都是店家與散客的訂單、有的人連吃飯都不正常了。誰都會犯錯，重點是犯錯之後做了什麼，去預防下一次的意外」。

漢克認為，去認定誰犯錯是毫無意義的，因為我們並沒有實質能做出改變的決策權與建議權，只能等有實質能做出改變與決策權的人，去做出相對應的舉措，「或許有人覺得他們也是公民，也能做出改變，要出聲別人才能聽到」。但漢克也說，這些攤商現在倒是有時間了，因為市場停擺，他們有時間去看看醫生、休假外出走一下、陪陪孩子們。



