醫界內戰！醫師公會反彈「醫美改革」 4大醫團力挺衛福部：醫界也該自律

衛福部重拳出擊整頓醫美亂象，預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，除要求所有「直美」醫師都須回醫院補修2年PGY課程，也強調醫美手術限特定專科醫師才能操作，並納入醫美診所評鑑等，引發醫師公會全國聯合會的不同意見，並於今（24）發表聲明，強調管制不能失衡，尤其反對把醫美診所納入評鑑。

然而同一時間，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等4大醫界專業團體則聯合力挺衛福部，重批「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

醫師公會反對 醫美管制改革 4大醫界 團體 反駁：生命安全不可被市場化



衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。

對此，醫師公會全國聯合會今發出聲明表示立場，並提出3點主張，第一，反對把醫美診所強制納入評鑑，建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實；第二，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套；第三，任何法規調整都必須制度化溝通。

不過4大醫界專業團體下午則是發出聯合聲明，力挺衛福部，強調生命安全不可被市場化討論，醫療本質並非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，全球所有國家皆將「醫療安全」與「財產保險」列為最高階層的監管領域，其提出「放寬醫療管理」或以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險，亦違背國際醫療治理趨勢。

​​醫師公會： 溯及既往釀 醫美失業 4大團體：不符合事實的誤導



醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，支持衛福部管理醫美亂象，畢竟過去也造成不必要的併發症、甚至有病人死亡，因此，醫師公會支持「提升安全、強化品質」的政策目標，要進入醫美應具有一定資格跟門檻，不過，應基於合情、合理、合法，符合信賴保護原則，此次修法溯及既往，已影響醫師的生存權、工作權。

陳相國說，「直美」醫師以前也是政府允許的，如今一個特管辦法下來，就不能從事醫美，要有配套措施，才能讓事情圓滿解決。

4大醫界專業團體則反駁，坊間流傳「衛福部修法將導致醫美醫師失業」之說並不符合事實，醫療本質即為全人照護，並非單一美容業務依賴，若以特定制度調整即稱將造成「特定科失業」，其實是不符合專業現況的言過其實。事實上，部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並無被排除。醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能引發社會焦慮的敘述來誤導民意。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，衛福部統計，從有PGY制度以來，全台約有600位左右未經PGY訓練就執業者，相對2020年執業西醫師登記的5萬多人，人數不多，為極少數，此次修訂「溯及既往」是為提高醫療品質和病人安全，過去就曾發生因為沒有完成PGY訓練而造成民眾醫療糾紛與死亡的案例，台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，故政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，各國也都是朝這樣的方向發展。

洪子仁說，「溯及既往」是原則，但細節可以討論，「溯及既往」雖有必要，但可以討論是不是只限定於要求PGY制度實施之後的「直美」醫師回訓。4大醫界專業團體是無保留支持衛福部修法版本，醫界也該自律，以更高標準要求自己。

醫師公會：評鑑只會讓診所不方便 4大團體：醫美不評鑑 已釀品質風險 ​



醫師公會全國聯合會尤其反對診所納入評鑑。陳相國表示，現行醫院評鑑已行之多年，目的在於品質提升跟健保給付分級，但診所並沒有分級，現今每年接受衛生局的督導考核，已包括急救設施、病歷等各方向，看得也很清楚，有考核者均達到一定水準，這麼多年運行的也很好， 評鑑只會造成診所不方便。

陳相國說，評鑑需要非常多的文書作業，診所並不像醫院有教學、研究任務在身，只是提供服務，不用大費周章來處理診所；他還強調，評鑑相當敏感，現在醫美診所有1、2000家，醫策會也不一定有這麼多的人力來評鑑，維持現有制度即何，可在衛生局方面加強醫美手術的導督考核。

關於評鑑，4大醫界專業團體則強調，醫院評鑑制度源自《醫療法》明文授權，醫策會為我國唯一法定評鑑團體。評鑑的目的，是確保各類醫療機構提供一致、可稽核、可比較的醫療品質，並非服務於任何單一利益團體。

4大醫界專業團體指出，多年來，美容醫療機構不接受評鑑，已導致民眾在接受侵入性或高風險美容手術時缺乏一致的品質保證，因此，建立明確的管理階層、評鑑要求與風險分級制度，是修補長期制度缺口、提升病人安全的重要改革，不應被扭曲為圖利或干預市場。

