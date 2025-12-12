醫界力挺衛福部輔導認證政策 反對政治干預專業醫療

CNEWS195251211a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

衛福部日前公布《特管法》修法方向，將醫美診所評鑑制度由「強制」調整為「輔導認證」自主管理。醫界普遍認為，此舉符合台灣長期以來推動專業自律與產業升級的政策方向，也獲得多數醫療生技產業支持。醫界指出，修法並非放寬標準，而是透過制度優化，讓醫療品質與安全回歸專業治理，避免僵化規範誤傷產業發展與醫療實務。

醫界對少數民意代表以政治操作介入醫療專業表達高度不滿。醫學會指出，相關人士長期未深耕地方、脫離醫療現場，卻在修法過程中施壓政府轉向，無視醫界共識。醫界強調，醫療安全不該成為政治口號，更不能由不具醫療背景者決定，呼籲基層醫療與生技產業務必看清，哪些政治人物真正關心專業與民眾安全。

廣告 廣告

醫界同時呼籲，政策不應反覆、更不該出現黑箱作業或逾越母法的情況。過去一個月內，衛福部已與醫界代表召開兩場正式會議，會議紀錄清楚顯示，現行制度方向是經醫師公會全聯會、各專科與美容醫學相關學會等共20個醫學會，與主管機關多次深度討論、逐條檢視後所形成的專業共識。

該共識制度內容明確，包括強制揭示部定專科資格、建立美容醫學「訓練學分制度」、建置民眾可查詢的透明資訊平台，並以「輔導認證」方式提升醫療機構安全量能。醫界強調，此制度兼顧專業訓練、資訊透明與自主管理，目的在於全面提升醫療品質，而非放任或鬆綁管理。

醫界指出，真正的醫療改革從來不是粗暴決策，而是透過制度設計與充分溝通，提升可行性並達到共好。學會與醫事司已兩度完成協商並達成共識，卻未再與原先參與的20個醫學會重新討論，即於國會改口推翻內容，醫界質疑此舉已非單純行政調整，而是嚴重違反信賴原則。

醫界進一步說明，醫美手術與民眾醫療安全的核心，在於醫師是否具備足夠訓練、能處理併發症，並於透明制度下執行醫療行為。若特定科別原有訓練不足，應補強相關外科或專業訓練學分，而非直接排除。此作法既尊重部定專科制度，也符合「不足即補強」的常識與社會期待。

醫界強調，醫美屬高度專業醫療行為，不應以簡化評分或政治切割方式決定誰能執業。政策若因外行聲音或媒體噪音而搖擺，將動搖制度根本，破壞官箴與專業治理。醫界重申，全力支持衛福部提升醫療品質與安全，但前提必須建立在專業、理性與制度共識之上，否則最終受害的將是產業與民眾。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

大小朋友嗨翻桃園 何志偉展現親民魅力

助理費制度再掀討論 投書批法規落伍：勿讓老舊制度綁住民代

【文章轉載請註明出處】