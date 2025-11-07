醫界力挺補充保費改革 台大院長余忠仁：投資獲利應回到健康維護

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部拋出健保補充保費改革構想，引發存股族與定存族反彈，行政院長卓榮泰昨晚指示暫緩推動。不過醫界人士今(7)日受訪時多力挺改革，認為健保財務壓力嚴峻，改革方向正確但制度設計與社會溝通仍須更周延；台大醫院院長余忠仁也表示，投資獲利本來也是社會財源的一部分，應回到健康維護上。

台大醫院院長余忠仁今出席台大醫院記者會受訪時表示，補充保費是「合理且必要」的制度，政府政策應保持穩定。隨人口老化、工作人口減少，若財源只靠薪資繳費勢必撐不下去，「投資獲利本來也是社會財源的一部分，應回饋到健康維護上」。他認為關鍵在徵收方式與執行細節，「若能讓制度更穩定透明，才能獲得社會支持」。

「2025台灣健康照護聯合學術研討會」今登場，由台灣醫務管理學會、台灣醫院協會、醫策會共同主辦，主題聚焦醫療數位轉型與ESG永續醫療，不過健保改革仍是場內外關注焦點。台灣醫院協會理事長李飛鵬致詞時強調，「健康是一項投資，不是支出」，數位轉型、智慧醫療與綠能減碳等方向都需要龐大投入，沒有健保體系穩定挹注，這些轉型幾乎不可能落實，呼籲社會以長遠眼光看待健保，把醫療視為國家的長期投資。

李飛鵬肯定補充保費改革 感謝石崇良勇於承擔

李飛鵬指出，近4年健保總額成長率從3.3%、4.1%提升至近2年的5.5%，顯示政府確實在努力回應社會需求。全民要誠實面對，台灣已進入超高齡社會，老年人口超過2成，醫療需求持續上升，就像家裡阿公、阿嬤、爸爸、媽媽都老了，醫療需求自然增加，自然得拿出一部分收入照顧他們，同樣的道理，社會也應為長者、慢性病與罕病患者投入更多資源。

李飛鵬提到，但若要全民提高保費，其實很困難，他也特別感謝石崇良部長「苦口婆心、勇於承擔」提出補充保費改革，這並不是要全民加價，而是希望從經濟能力較好的族群，讓他們多出一點、幫整個制度多撐幾年，這樣的訴求，其實是非常卑微、也非常務實，希望社會理解改革初衷，不該等到財源枯竭才調整。

年輕族群不滿 洪子仁建議調高門檻至10萬或20萬

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，資本利得高的人多繳一些，是合理的社會回饋，也有助延後保費調漲、減輕年輕世代負擔，此次爭議主要來自年輕族群的不滿，認為年股利2萬元門檻太低，覺得「這樣的人其實不是真正的有錢人」，他建議政府重新精算，若將門檻調高至10萬或20萬元，影響族群會更集中於高資產者，符合「有能力者多幫弱勢一把」的健保精神。

「2025台灣健康照護聯合學術研討會」今登場，台灣醫務管理學會理事長洪子仁(右2)、台灣醫院協會理事長李飛鵬(左1)接連為健保補充保費改革發聲。(記者邱芷柔攝)

