醫界大變革！醫院評鑑延至6年 石崇良：非「大拜拜」形式

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

醫院評鑑將從4年延長至6年，回溯至112年合格醫院，最快118年迎來下一次評鑑。衛福部長石崇良今日表示，評鑑制度需要改革，先將時效延長，期間會優化資訊系統優化、建立日常監測指標，根據平時監測狀況，必要時啟動追蹤輔導，確保醫療品質。另外，中榮爆出無照醫材廠商非法執刀，將啟動重新評鑑，近期就會接受「重點評鑑」。

衛福部長石崇良表示，過去醫院評鑑以4年為一輪，疫情時曾延長評鑑期限，並非完全不評鑑，而是請醫策會因應環境需要，導入不同訪查，例如當時強化專責病房、醫院動線，以輔導訪視方式提升醫院能力，而非制式、大拜拜式的評鑑方式，結果大家疫情中反而做得很好，院內感染等數據大幅降低。

因此，考量評鑑確實需要改革，需減少繁複文書作業、讓評鑑不要再流於形式，希望進行評鑑內容、方式的改革。先將時效延長至6年，但這6年並非什麼都不做，今年準備好的醫院先繼續評鑑，延長至6年是追溯至112年，因此下次評鑑會落在118年。

石崇良說，這也代表116～117年間，政府有時間進行評鑑制度整體改革，包括試辦、資訊系統優化、常態性指標建立等，將評鑑變成「日常化品質監測」，減少不必要文書作業、人力耗損，這是一個過渡期。

正式上路後，也並非大家都是6年一次評鑑，可能會有「期中輔導」，根據指標監測情形，必要時啟動輔導，表現好的就6年後再評；若低空飛過，就會加強不定時追蹤評鑑，達到更多元的搭配。

近期台中榮總爆出神經外科醫師讓無照醫材廠商進手術房、甚至替病人執刀，衛福部強調，將對中榮進行重新評鑑。石崇良表示，中榮近期就會接受「重點評鑑」，不見得是全面性，是針對有疑慮、涉及病人安全部分進行，醫事司已安排好委員，近期就會執行。

至於下次評鑑前（118年），又有醫院出現中榮案這種重大醫療疏失，是否可能提前重評？石崇良指出，病安是醫療品質基礎，只要涉及病安，一定會啟動「即時追蹤輔導」；針對表現不如理想、有進步空間的醫院，也會有「不定時追蹤輔導」。會透過這2個機制，搭配評鑑效期延長、指標持續監測。

石崇良表示，持續監測系統要與健保署嫁接，去年就已開始進行，要將健保原有的監測指標，加上醫策會評鑑需要的品質指標，及民間常用的品質系統做整合。首先要讓指標定義一致化，避免數字不同狀況，接著再擴大採聯集方式進行，未來會再宣布具體作法。

