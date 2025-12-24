醫界導入動物專用智慧腹膜透析儀 守護腎病毛孩

記者蕭宇廷／臺中報導

秋冬季節隨著氣溫下降，犬貓腎臟疾病風險增加。犬貓的飲水量與活動量可能減少，容易誘發泌尿道感染、膀胱炎或結石阻塞；嚴重時可能造成急性腎衰竭、危及生命。全國動物醫院臺中總院獸醫師林松頡提醒寵物家長，平時應多觀察毛孩的食慾、精神與排尿狀況，如有異常應及早就醫。而醫界新近導入的動物專用智慧腹膜透析儀，更有助守護腎病毛孩。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，日常生活中避免接觸有毒的物質，其實是減降腎衰竭很重要的一環。而腹膜透析是一種溫和且有效的治療方式，透過導管把透析液注入腹腔，利用腹膜自然滲透力排出體內毒素與多餘水分，模擬腎臟功能、減輕身體負擔。該療法適用於急性腎損傷、慢性腎病末期，以及尿毒症或電解質異常，為重症毛孩提供穩定的治療選項。

廣告 廣告

全國醫院連鎖體系執行長陳道杰也指出，如今的智慧化腹膜透析系統可自動監控灌注與引流，降低操作誤差與感染風險，為重症毛孩提供更安全、穩定的治療。尤其自動化流程，讓醫師能專注於病患評估與照護判斷，同時降低長時間監控的人力負擔；更重要的，是降低透析造成寵物緊迫的情況，提升整體治療效率。

由於全國動物醫院早在20年前即率先導入人工腹膜透析，已累積多年臨床經驗。面對犬貓腎臟疾病與急重症照護需求增加，體系即以「讓動物獲得更安全、更穩定的治療」為出發點，近日於北、中、南3家24小時分院導入智慧化腹膜透析系統，並成立專業腹膜透析團隊，期望提供即時、精準的治療。

陳道杰強調，「腹膜透析不僅是一種治療，更是給重症毛孩多一次生命的機會。」智慧化腹膜透析的導入，也不只是設備升級、更是重症醫療流程的整體優化。從治療安全、感染控制到照護效率，每一個環節都以毛孩的生命安全為核心；技術只是工具，醫療團隊對生命的承諾才是真正的核心。

未來，全國動物醫院將攜手業界夥伴，持續推動智慧醫療，打造更安全、精準、以動物福利為本的重症照護環境，確保毛孩在急重症時期、能獲得即時且優質的治療。

冬季犬貓急性腎衰竭風險高，醫界導入智慧腹膜透析儀守護腎病毛孩。（記者蕭宇廷攝）