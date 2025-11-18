《醫界巨擘殞落》台灣骨髓移植先驅陳耀昌教授辭世 享壽76歲

作者/林招煌





台灣「骨髓移植教父」陳耀昌教授辭世，享壽76歲。他推動血液腫瘤醫療、造血幹細胞移植及法醫制度改革，奠定台灣臨床與細胞醫療的關鍵基礎，貢獻深遠，醫界深感哀悼。



台灣血液腫瘤醫學界今傳來令人不捨的消息──被譽為「骨髓移植教父」的陳耀昌教授，於11月17日辭世，享壽76歲。陳教授一生致力推動血液腫瘤醫療、造血幹細胞移植與法醫制度改革，對台灣醫療貢獻深遠，其離世消息震撼醫界。

立志投入血液病研究：從一部電影開始的使命陳耀昌教授在醫學生涯早期，因被電影《愛的故事》中白血病女性的命運深深觸動，進而立志投入血液病研究。得知白血病已因醫療科技突破而不再是絕症後，他毅然遠赴美國西雅圖華盛頓大學研習造血幹細胞移植與血液腫瘤醫學，為日後推動台灣相關醫療奠下基石。

推動台灣第一例骨髓移植，改寫無數病人生死線返台後，陳教授在台大醫院任職逾三十年，於1983年成功完成台灣第一例骨髓移植，開啟國內造血幹細胞移植的新篇章，使無數血液疾病患者看見重生希望。他不僅培育出一代又一代血液腫瘤專科醫師，更推動醫材、臨床治療與移植照護標準化，奠定今日台灣血液病治療的高度與國際地位。

推動細胞醫療與研究：奠定台灣關鍵發展基石除了臨床醫療，陳教授亦積極投入研究與制度改革──身為國衛院幹細胞中心首任創所主任，他推動細胞治療發展，奠定台灣在細胞醫療的研究能量；其後創立「台灣細胞醫療協會」，促進產學研合作，亦為日後台灣細胞治療法規與臨床應用的推動者之一。

司法改革的先鋒：打造台灣現代法醫制度在法醫領域，陳教授更扮演台灣司法改革的重要推手。他創設台大法醫學研究所，並全力促成《法醫師法》立法，使任意簽署法醫鑑定的亂象得以改善，帶動台灣法醫制度走向專業化與科學化。





醫界人士指出，無論在臨床、研究或制度改革，陳耀昌教授都是「開路者」──敢挑戰、敢創新，也敢為病人與社會承擔。他的影響跨越醫療與科學領域，更深刻影響台灣整體公共衛生與法醫體系。

永遠的指路明燈：留下的不只是醫術，更是使命陳教授辭世，醫界痛失一位指路明燈，但他留給台灣的，不只是突破性的醫療技術，更是一種「讓病人有第二次人生」的使命感。未來，台灣血液腫瘤醫學與細胞治療領域仍將在他建立的道路上繼續前行。





向陳耀昌教授致上最深的敬意。願他的精神與貢獻，長存台灣醫界心中。



