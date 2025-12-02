《醫界巨擘殞落》台灣骨髓移植先驅陳耀昌教授辭世 享壽76歲
作者/林招煌
台灣「骨髓移植教父」陳耀昌教授辭世，享壽76歲。他推動血液腫瘤醫療、造血幹細胞移植及法醫制度改革，奠定台灣臨床與細胞醫療的關鍵基礎，貢獻深遠，醫界深感哀悼。
台灣血液腫瘤醫學界今傳來令人不捨的消息──被譽為「骨髓移植教父」的陳耀昌教授，於11月17日辭世，享壽76歲。陳教授一生致力推動血液腫瘤醫療、造血幹細胞移植與法醫制度改革，對台灣醫療貢獻深遠，其離世消息震撼醫界。
立志投入血液病研究：從一部電影開始的使命陳耀昌教授在醫學生涯早期，因被電影《愛的故事》中白血病女性的命運深深觸動，進而立志投入血液病研究。得知白血病已因醫療科技突破而不再是絕症後，他毅然遠赴美國西雅圖華盛頓大學研習造血幹細胞移植與血液腫瘤醫學，為日後推動台灣相關醫療奠下基石。
推動台灣第一例骨髓移植，改寫無數病人生死線返台後，陳教授在台大醫院任職逾三十年，於1983年成功完成台灣第一例骨髓移植，開啟國內造血幹細胞移植的新篇章，使無數血液疾病患者看見重生希望。他不僅培育出一代又一代血液腫瘤專科醫師，更推動醫材、臨床治療與移植照護標準化，奠定今日台灣血液病治療的高度與國際地位。
推動細胞醫療與研究：奠定台灣關鍵發展基石除了臨床醫療，陳教授亦積極投入研究與制度改革──身為國衛院幹細胞中心首任創所主任，他推動細胞治療發展，奠定台灣在細胞醫療的研究能量；其後創立「台灣細胞醫療協會」，促進產學研合作，亦為日後台灣細胞治療法規與臨床應用的推動者之一。
司法改革的先鋒：打造台灣現代法醫制度在法醫領域，陳教授更扮演台灣司法改革的重要推手。他創設台大法醫學研究所，並全力促成《法醫師法》立法，使任意簽署法醫鑑定的亂象得以改善，帶動台灣法醫制度走向專業化與科學化。
醫界人士指出，無論在臨床、研究或制度改革，陳耀昌教授都是「開路者」──敢挑戰、敢創新，也敢為病人與社會承擔。他的影響跨越醫療與科學領域，更深刻影響台灣整體公共衛生與法醫體系。
永遠的指路明燈：留下的不只是醫術，更是使命陳教授辭世，醫界痛失一位指路明燈，但他留給台灣的，不只是突破性的醫療技術，更是一種「讓病人有第二次人生」的使命感。未來，台灣血液腫瘤醫學與細胞治療領域仍將在他建立的道路上繼續前行。
向陳耀昌教授致上最深的敬意。願他的精神與貢獻，長存台灣醫界心中。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥《醫界巨擘殞落》台灣骨髓移植先驅陳耀昌教授辭世 享壽76歲
其他人也在看
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 362
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 10
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
一劑一億元的藥納健保給付熱議 台大醫院院長表態支持
12月起，一劑要價一億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療納入健保給付，引發各界質疑是否有必要為了極少數人而使用大量健保資源。台大醫院院長余忠仁今天（2日）表示，他支持這項決定，這象徵人類可藉由科學，改變自身命運，改善生命品質。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 15
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 15 小時前 ・ 1
5旬男每天跑廁所5次軟便「暴瘦8kg」 一查竟是大腸癌第三期
1天狂跑5次廁所且體重半年暴瘦8公斤，恐是身體出問題了！1名50歲水泥師傅過往排便正常，但近半年每天軟便4、5次，卻深信是喝茶、咖啡所致，不聽家人勸阻，最終經檢查竟是大腸癌第三期，所幸經開刀與化療，整體病況已改善。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發起對話