醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革
112年度醫院評鑑結果，台北區醫學中心打破上限增至10家，衛福部長石崇良直言「過多」，未來將回歸8家名額，有2家醫學中心下次評鑑將掉下來。醫界人士擔憂，若限制名額、將淪為排名賽，各醫院勢必爭得你死我活，恐不利醫療常態化發展；民團則認為，回歸上限名額是正確方向，呼籲衛福部訂定明確做法及配套。
北部醫界人士直言，若真的硬性規定容額、踢掉2家醫學中心，勢必造成醫學中心間競爭更激烈，不難想像未來每逢評鑑，醫院會想盡辦法爭取分數、在人力配置上斤斤計較，「恐不利醫療常態化發展」；建議比照過去評鑑制度，只要分數達標、通過，就有成為醫學中心資格，至於是否限制數量，要有更廣泛討論。
不過，醫師公會全聯會理事長陳相國認為，國內醫學中心目前共23家，台北區10家就占超過3分之1，區域資源分布不均，以國內人口來看，目前醫學中心家數確實過多。衛福部進行總量管制、回歸打破名額前數量，是正確做法，若一直放寬醫院升格，可能導致資源分布不均。
督保盟發言人滕西華認為，台北區醫學中心回歸8家上限非常好，是對的方向，按照醫療網規畫、人口分布，台北本來就不應該有那麼多醫學中心。醫院之所以擠破頭想升格，除了「名牌效應」，民眾愛跑醫學中心，升格後生意會變好之外，另一大原因是健保給付綁定醫院層級。
滕西華呼籲，除了限制醫學中心家數，長期來看，必須思考台灣需不需要三級醫院、三級給付？若能推動支付制度改革，朝向論品質計酬、DRGs等，有能力做好治療、做出品質的醫院，給一樣的錢，就不必再有層級之分。
醫改會則指出，前衛福部長邱泰源承諾改革醫院評鑑制度，呼籲現任石部長，應盡速訂定明確且具體的評鑑改革做法。除了強化醫院評鑑透明度與公信力，建立進退場制度；評鑑結果涉及資源配置，應確保醫院之間良性競爭，也要檢視醫學中心是否履行急重難罕照護等責任。
