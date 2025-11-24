醫界拒濫權修法 六大醫學會聯合反對「特管法」強制評鑑、溯及既往

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

今（24）日六大醫學會共同發布嚴正聲明，強烈反對衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文，關鍵是最近衞福部石崇良部長，以整頓醫美亂象為理由，對醫美產業制定更嚴格的規範。訴求保障「民眾醫療安全」，把未受過足夠訓練的PGY(畢業後一般醫學訓練生），趕回去重修；不夠格的，也不能執行美容醫學手術。

六大醫學會共同發布嚴正聲明，強烈反對衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文。（圖／六大醫學會聯合聲明）

醫美業者指出，立法委員們似乎也被這主要意見說服，民眾乍看之下理直氣壯、毫無問題。其實，衞福部真正目的在「夾帶」兩個違法違憲法條：「強制」評鑑和「溯及既往」。六大醫學會一向全力支持「專業，專科」，但是不能冠冕堂皇被利用為幌子，變相「專制」。

廣告 廣告

台灣美容醫學產業全國聯合會蔡豐州理事長表示：「民主國家從未以專業之名，強制要求「評鑑」任何產業，而是以輔導鼓勵獎勵取代罰款，法規也從未溯及既往。這是修法以合法掩護違法，朝全面管制醫療產業做準備。」利用醫師專業信仰和堅持，捆綁偷渡違法的惡意。「呼籲醫界應以大局觀團結，為了下一代，勿被己利分化，造成長遠健保和自費擺盪雙殺。」據了解，衞福部不僅打算首開歴史惡例「強制」，評鑑更單獨給「醫策會」或特定機構承攬，扶植其成為唯一「壟斷」，不受國會監督，權力無限大的巨物。

如同細胞一樣，以健保為核心的醫療生技，如果任由病毒，自由基破壞（不利的法規和違法行為），健保‘’細胞‘’將被擊穿，持續崩壞（圖／六大醫學會聯合聲明）

政府公告顯示，醫療事故其實各科都有，但是媒體只報導醫美，剛好送槍給主管機關，當磨刀「石」。台灣微整形美容醫學會陳俊光理事長強調：「本會成立20年來，不斷從事醫美教育訓練，對於微整形醫師的認證也有考核標準，建議部長要與各醫學會溝通，才能真正改善醫美亂象。」政府似乎誤以爲把不夠專業的PGY少數人趕回醫院，破壞「專科制度」重新分割那些科可以手術，就可以挽救健保崩壞？！ 台灣顏面整形重建外科醫學會羅盛典理事長更是語重心長的說：「過去從沒有法規溯及既往，立法委員應該正視法規正義，傾聽人民聲音，勿被蒙蔽。」

更多FTNN新聞網報導

交通部出手救國道客運！持TPASS每月搭2次長途路線 可享現金回饋「搭越多賺越多」

客人狂問ATM怎領普發1萬 超商店員被嗆「你們要去學」怒喊：又不是我在領！

宜蘭「鹿爺爺農場」宣布12/1歇業！業者保證動物妥善安置 網嘆：全台最乾淨的農場

