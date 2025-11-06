醫界挺補充保費改革 網友氣炸：存股族變有錢人了

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，補充保費的改革是回歸健保「有錢人幫助弱勢」的精神。（本報資料照）

衛福部長石崇良近日表示，將針對健保進行修法，補充保費部分將改為利息、股利、租金全年加總超過2萬元就須繳交，台灣醫務管理學會理事長洪子仁力挺並稱此舉是回歸健保「有錢人幫助弱勢」的精神，然而此說法卻引爆網友怒火，反酸醫師薪水這麼高，多繳一點才是真正的有錢人幫助弱勢，更有人提議以後健保點值改為0.1，要醫院別再哭窮。

洪子仁表示，健保現行的規定，讓部分民眾以拆單、分割等方式規避補充保費，雖然存股族、包租公可能會覺得這些利息是自己努力賺來的，但健保的精神本就是健康的人幫助不健康的人、有錢人幫助經濟弱勢，認為健保署的改革很合理也很正確。

廣告 廣告

不過此說法在PTT八卦板引爆網友情緒，怒轟「醫師月薪幾十上百萬，跟我講每年2萬利息是有錢人，醫生怎麼不自己多捐一點」、「醫生這麼有錢，那以後健保點值都0.1很合理吧，做功德不要這麼計較」、「把醫生薪水砍半就夠了，是要從我們這些窮苦人身上剝幾層皮」、「真正的有錢人會躲這2萬嗎，到底在講什麼幹話」、「既然有錢人要幫助弱勢，那就不要設上限啊，憑什麼收入更多的人不用繳更多」。

也有人說「領薪水被扣健保費，利息、股利有所得稅，買賣股票有證交稅，然後現在還要補充保費，一環接一環，絲絲入扣、刀刀見骨」、「定存族、存股族，現在居然都叫做有錢人了，笑掉大牙」、「醫院一直喊窮，然後越開越大間、越開越高級，怎麼不課他們80％稅」、「定存160萬就超標了，現在160萬買得到1坪廁所嗎？這算哪門子有錢人啊」。

更多中時新聞網報導

艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎

佐藤健台語撩粉送親簽