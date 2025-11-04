醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」

賴弘國與Alice過去合照如今全數消失，婚姻是否破局引發熱議。（圖／擷取自IG，m01yb46）

外型神似男星王陽明、素有「醫界王陽明」封號的醫美醫師賴弘國，近來驚傳第三段婚姻也亮紅燈！他2022年與科技業女子Alice結婚，並在隔年迎來一對子女，家庭生活一度看似穩定，然而近期不僅兩人在社群互相取消關注，Alice更刪光所有與丈夫有關的貼文，引發婚變疑雲。醫美界甚至悄悄流傳：「聽說他又離了。」

據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。

廣告

另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人不僅社群零互動，連過去慶祝迎女兒誕生的貼文都悄然消失。外界推測，這段婚姻恐怕已名存實亡，僅差正式公開說明。

回顧賴弘國的情史，他曾先後與「華航林依晨」趙筱葳、港星鍾欣潼（阿嬌）閃婚又速離，時間皆不到兩年。尤其與阿嬌在洛杉磯舉辦的星光婚禮，更被他形容「幾乎花光積蓄」，可見情場雖多采，但經濟壓力亦非外界所想那般輕鬆。

與Alice的婚姻原本是他首次組建家庭，也終於迎來兒女雙全。當年結婚時，Alice曾幸福喊話「30歲真奇妙」，甚至夢想與賴弘國一起到南極與企鵝拍婚紗照，兩人互動甜蜜不斷，令人錯愕如今卻疑似畫下句點。

截至目前，雙方對婚變傳聞皆未公開回應，但賴弘國「三進三出婚姻市場」的紀錄是否再添一筆，已成演藝與醫美圈關注焦點。

