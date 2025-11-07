醫界王陽明第三段婚姻觸礁！賴弘國刪光昔甜蜜合照
有「醫界王陽明」稱號的整形外科醫師賴弘國，第三段婚姻再度傳出生變。根據「鏡週刊」獨家報導，賴弘國近日被發現已將社群平台Instagram上所有與第三任妻子Alice的合照全數刪除，這項舉動被外界解讀為婚姻觸礁的明確信號。
賴弘國與Alice於2022年登記結婚，婚後育有一對子女。過去三年間，賴弘國經常在社群媒體分享一家四口的幸福時光，包括慶祝節日的溫馨照片，以及迎接兒女出生的喜悅貼文。然而，這些曾經見證婚姻美好的影像紀錄，如今已在他的社群平台上消失無蹤。
事實上，婚變跡象早在今年春天便已浮現。從今年初開始，這對夫妻在社群媒體上的互動明顯減少，不僅鮮少公開同框，更進一步互相取消追蹤對方的帳號。值得注意的是，Alice比賴弘國更早一步刪除兩人的合照，並在個人社群貼文中頻繁出現意有所指的文字。
Alice在社群平台發布的內容中，多次出現「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等充滿暗示性的語句。這些文字被解讀為她正在經歷人生轉折，並試圖以正向態度面對生活變化。
更引人注目的是，近幾個月來Alice頻繁出國旅遊，足跡遍及世界各地。她先後前往美國、日本沖繩、印尼峇里島以及中國上海等地，在社群媒體上分享的旅遊照片中，幾乎看不見賴弘國的身影。這種單獨出遊的行為模式，與過去夫妻經常同遊的狀況形成強烈對比。
據了解，賴弘國與Alice自今年中旬起便鮮少有公開交集。兩人不再一同出席公開場合，社群互動也完全停止。這些跡象都指向這段婚姻正面臨嚴重危機。
回顧賴弘國的感情史，這已是他第三段婚姻面臨考驗。他的第一任妻子是有「華航林依晨」稱號的趙筱葳，兩人於2016年結婚，2017年離婚。第二任妻子則是香港藝人鍾欣潼（藝名阿嬌），兩人於2018年結婚，2020年離婚。如今與Alice的婚姻若真的走到盡頭，將是他第三度面臨婚姻破裂。
面對外界對婚變傳聞的關注與詢問，賴弘國至今保持沉默，未對此事發表任何公開聲明。媒體多次嘗試聯繫求證，均未獲得回應。他選擇以刪除照片的行動代替言語，這種處理方式被視為間接承認婚姻確實出現問題。
從各種跡象綜合判斷，包括刪除合照、取消社群追蹤、妻子單獨旅遊、停止公開互動等行為，外界普遍認為這段婚姻已經走到終點。這段原本被看好的感情，在維持三年後似乎即將劃下句點。
