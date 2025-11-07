「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變

賴弘國近日被爆婚變。翻攝m01yb46 IG

擁有「醫美界王陽明」封號的賴弘國，歷經「華航林依晨」趙筱葳、香港女星鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年與第三任妻子、科技業女子Alice登記結婚，並在短短兩年間迎來一雙兒女。未料近日傳出婚變，雙方不僅互相取消追蹤社群帳號，Alice更刪除所有與賴弘國有關的照片，婚變疑雲迅速在網路熱議。

據悉，Alice今年以來頻繁出國旅遊，足跡遍及美國、沖繩、峇里島與上海，社群上幾乎不見賴弘國身影。今年4月30日，她更在貼文寫下：「從今天開始的每一天都只會越來越好。」字句中流露出重新出發的意味，讓外界更懷疑這段婚姻已經走到盡頭。

賴弘國（左）被爆與老婆感情出現危機。翻攝m01yb46 IG

回顧兩人戀情，賴弘國2022年走出與阿嬌離婚低潮，迎娶Alice並迎來大兒子「小賴寶」，隔年再喜獲女兒，一家四口幸福滿溢。當時Alice曾甜蜜發文：「Woo! Yes, I do. 從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！」甚至受訪時力挺丈夫：「他個性很好，根本吵不起來，不懂為何他常被妖魔化。」她還透露夢想去南極與企鵝拍婚紗照。未料才過不到四年，兩人疑似走上分道揚鑣之路。

事實上，賴弘國的感情歷程堪比偶像劇。2016年，他與有「華航林依晨」之稱的空姐趙筱葳閃婚，卻在半年內火速離婚；2018年，他再度登上娛樂頭條，迎娶香港女星鍾欣潼（阿嬌），兩人於洛杉磯舉行星光熠熠的世紀婚禮，卻僅維持約14個月便畫下句點。賴弘國當時坦言，那場婚禮幾乎耗盡積蓄，卻仍無法留住這段婚姻。

賴弘國升格二寶爸後原以為幸福生活從此展開，沒想到近日傳出婚變消息。翻攝m01yb46 IG

據《鏡週刊》報導，對於第三段婚姻再度傳出破局，賴弘國雖至今未對外發表任何聲明，但他已悄悄刪除所有與Alice相關的貼文，包括家庭慶祝、孩子出生的照片都消失無蹤。媒體求證至今未獲回覆，據了解，兩人自今年中起便少有交集，互動幾近歸零，這段曾被看好的婚姻，恐已亮起紅燈。



