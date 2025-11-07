「醫界王陽明」爆婚變！ 賴弘國社群刪光合照疑默認

外型神似男星王陽明、素有「醫界王陽明」封號的醫美醫師賴弘國，近來驚傳第三段婚姻也亮紅燈。目前社群中所有與第三任妻子Alice的合照都刪光，就連兩人過去慶祝家庭時光、迎接女兒出生的貼文都消失。

賴弘國近來驚傳第三段婚姻也亮紅燈，目前社群中所有與第三任妻子Alice的合照都刪光 。（圖／翻攝自 IG ）

回顧賴弘國的情史，他曾先後與「華航林依晨」趙筱葳、港星鍾欣潼（阿嬌）閃婚又速離，時間皆不到兩年。根據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。

目前賴弘國仍對外保持沉默。據悉，雙方自今年中起便少有交集，婚變疑雲愈演愈烈。從刪照到取消追蹤、單人出遊的蛛絲馬跡，外界普遍認為這段僅維持三年的婚姻恐怕已亮紅燈。

