「醫界王陽明」賴弘國爆三度離婚 恩師6字曝他家庭現況！嘆：自以為很了不起

賴弘國（左）與恩師劉偉民聚餐，討論婚姻狀況。翻攝劉偉民臉書

有「醫界王陽明」稱號的賴弘國傳出三度離婚，與第三任妻子Alice爆出互相取消追蹤且刪光合照，但兩人並未證實離婚。賴弘國近日與恩師劉偉民聚餐，被PO出合照，劉偉民回覆網友留言時，還洩露賴弘國婚姻狀態。

賴弘國曾與「華航林依晨」趙筱葳、鍾欣潼（阿嬌）兩女有過婚姻關係，2022年再婚Alice，並育有一對兒女，但上個月爆出「又又又」離婚了。而劉偉民也有過兩段婚姻，網友留言問：「他真的離婚三次超越劉帥了嗎？」劉偉民回覆：「應該才兩次吧？扯平了...」網友指出賴弘國爆出三度離婚的消息，劉偉民斬釘截鐵幫賴弘國回應：「當然沒有離婚。」

賴弘國（左）被爆與老婆感情出現危機。翻攝m01yb46 IG

恩師開導賴弘國：妻子也需要spot light！

劉偉民PO文並說，與賴弘國聚餐談心，感嘆：「其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境…做先生的全心全力都放在工作上，自以為很了不起，但無形中忽略了妻子的感受…做先生的自以為對家庭做了很大的貢獻，但所有的光芒都在你自己身上，做妻子的只是附屬品，但忘了做妻子的也需要spot light…」



