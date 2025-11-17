醫界痛失巨星！陳耀昌76歲病逝 石崇良哽咽憶恩師：無法再諮詢他

衛福部長石崇良追憶陳耀昌教授，談到再生醫療推動歷程時哽咽，眼眶泛淚。資料照。李政龍攝



台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日驚傳於台大醫院病逝，據悉因癌症復發離世，享壽 76 歲。消息曝光後，醫界與再生醫療領域深感不捨。衛福部長石崇良受訪時表示，陳耀昌教授是他的老師，也是推動再生醫療過程中的首席顧問，談及此事時哽咽地說：「我沒有辦法再諮詢他了」。

石崇良表示：「陳耀昌教授是我在台大時期最重要的老師。我在台大接受住院醫師訓練時，他就是指導我血液科和腫瘤科的恩師，他非常照顧我。」他回憶，在規劃細胞治療特管辦法、推動再生醫療法草擬的過程中，陳耀昌始終是最關鍵的指導者。

石崇良指出，後來在再生醫療，當時候在擬定特管辦法，要開始讓這個細胞治療可以在台灣臨床使用，那個特管辦法的擬定過程當中，直指陳耀昌是他最重要的指導者，「到時候寫的這些辦法，到後面的再生醫療法的立法過程當中，他是我們的首席顧問。」

除了學術貢獻，石崇良更提到陳耀昌在臨床上的開創性成就，「他在台大推動骨髓移植（Bone Marrow Transplantation），甚至親赴越南，協助完成當地第一例骨髓移植，是國際上都極為重要的醫療貢獻。」

他說，陳耀昌晚年投入再生醫療產業，是基於對醫療普及化的堅持。「他認為再生醫療不能只有學術追求，更要與產業結合，希望也能夠讓民眾可以普及的使用」，他不希望先進醫療只屬於富人，因此才毅然走出象牙塔，踏入產業環境。

談及於此，石崇良情緒激動、眼眶泛紅：「我真的覺得很惋惜」，也說陳耀昌跳進來台灣再生醫療產業，是一條很困難的路，因為那是非常困難，本來在象牙塔裡面很容易享受這些光環，可是進到產業界，要去募資，要去把理想轉變成真正讓每個人可以接受，是一個很大的挑戰，但是很可惜的，「我沒有辦法再諮詢他了」。

