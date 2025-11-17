醫界痛失陳耀昌 中年男夜尿頻繁、滴尿恐是攝護腺肥大前兆

今日傳來令人痛惜的噩耗，台灣血液腫瘤權威、骨髓移植先驅陳耀昌醫師於台大醫院辭世，享壽 76 歲；陳醫師一生致力於造血與幹細胞研究、建立骨髓移植體系、推動造血幹細胞醫療發展，對台灣醫療界貢獻卓著。具報導，陳耀昌醫師是因攝護腺癌病逝，以下將介紹中老年男性常見的夜尿問題與攝護腺保養，願以實用知識，對讀者有所助益，也緬懷陳醫師對台灣醫療與生命的奉獻。

中老年人因為身體老化的關係，普遍會有夜尿問題，經常為了半夜尿急，醒來如廁後，就難以再度入睡了，進而影響睡眠及生活品質，很有可能就是攝護腺出問題，在還沒有嚴重到需要手術時，其實可以透過飲食中的營養成分來保養。

廣告 廣告

中年男夜尿7原因

超過40、50歲的中年男性出現夜尿頻繁、尿不乾淨或滴滴答答等問題，可能與多種生理變化和健康問題有關，以下是一些可能的原因：



1.攝護腺肥大：隨著年齡增長，攝護腺的體積會增大，這種現象稱為良性攝護腺肥大（BPH）；這種狀況可能壓迫尿道，導致尿液流動受阻，造成尿不乾淨或滴滴答答的情況。



2.攝護腺炎：攝護腺炎是指攝護腺發炎或感染，可能會導致排尿困難、頻尿和夜尿頻繁等現象。



3.泌尿道狹窄：泌尿道狹窄或其他結構問題，恐導致尿液流動不順暢，特別是在尿道的末端，就會導致尿尿滴滴答答。



4.膀胱問題：膀胱功能隨年齡增長而變得不穩定，可能導致夜尿頻繁；另外，膀胱過度活躍或膀胱過度充盈，也會造成夜尿問題。



5.荷爾蒙變化：隨著年齡漸長，男性荷爾蒙濃度會逐漸下降，進而影響尿道和膀胱功能。



6.藥物副作用：某些藥物可能會導致尿液問題，包括夜尿和尿不乾淨。



7.糖尿病：糖尿病可能導致多尿，特別是在夜間。

不積極治療恐影響健康

放任攝護腺肥大不治療，可能會引發一些潛在的健康問題和併發症，特別是當症狀嚴重或持續存在時，肥大的攝護腺壓迫尿道，導致尿液排出困難，尿液在膀胱中殘留，無法完全排空，恐增加尿路感染風險，還可能讓膀胱出問題，包括膀胱壁變厚、膀胱容量減小，甚至是膀胱憩室等。

嚴重的攝護腺肥大和尿液滯留，對腎臟會造成傷害，進一步影響腎功能，甚至引發腎臟結石等問題；另外，攝護腺肥大和相關治療，可能對性功能造成影響，例如勃起功能障礙。某些研究表明，攝護腺肥大可能與攝護腺癌風險有關，儘管這種關聯性仍在研究中，仍需多加留意。

本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.關心爸爸的健康，攝護腺肥大也能微創治療！1手術助長者擺脫尿管困擾、重獲順暢人生

.守護爸爸的下半人生｜專家解讀晚期攝護腺癌存活率與生活品質的兩大關鍵ft. 黃玉儀 (和信治癌中心醫院核子醫學科主任)