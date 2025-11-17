醫界痛失陳耀昌 中年男夜尿頻繁、滴尿恐是攝護腺肥大前兆
今日傳來令人痛惜的噩耗，台灣血液腫瘤權威、骨髓移植先驅陳耀昌醫師於台大醫院辭世，享壽 76 歲；陳醫師一生致力於造血與幹細胞研究、建立骨髓移植體系、推動造血幹細胞醫療發展，對台灣醫療界貢獻卓著。具報導，陳耀昌醫師是因攝護腺癌病逝，以下將介紹中老年男性常見的夜尿問題與攝護腺保養，願以實用知識，對讀者有所助益，也緬懷陳醫師對台灣醫療與生命的奉獻。
中老年人因為身體老化的關係，普遍會有夜尿問題，經常為了半夜尿急，醒來如廁後，就難以再度入睡了，進而影響睡眠及生活品質，很有可能就是攝護腺出問題，在還沒有嚴重到需要手術時，其實可以透過飲食中的營養成分來保養。
中年男夜尿7原因
超過40、50歲的中年男性出現夜尿頻繁、尿不乾淨或滴滴答答等問題，可能與多種生理變化和健康問題有關，以下是一些可能的原因：
1.攝護腺肥大：隨著年齡增長，攝護腺的體積會增大，這種現象稱為良性攝護腺肥大（BPH）；這種狀況可能壓迫尿道，導致尿液流動受阻，造成尿不乾淨或滴滴答答的情況。
2.攝護腺炎：攝護腺炎是指攝護腺發炎或感染，可能會導致排尿困難、頻尿和夜尿頻繁等現象。
3.泌尿道狹窄：泌尿道狹窄或其他結構問題，恐導致尿液流動不順暢，特別是在尿道的末端，就會導致尿尿滴滴答答。
4.膀胱問題：膀胱功能隨年齡增長而變得不穩定，可能導致夜尿頻繁；另外，膀胱過度活躍或膀胱過度充盈，也會造成夜尿問題。
5.荷爾蒙變化：隨著年齡漸長，男性荷爾蒙濃度會逐漸下降，進而影響尿道和膀胱功能。
6.藥物副作用：某些藥物可能會導致尿液問題，包括夜尿和尿不乾淨。
7.糖尿病：糖尿病可能導致多尿，特別是在夜間。
不積極治療恐影響健康
放任攝護腺肥大不治療，可能會引發一些潛在的健康問題和併發症，特別是當症狀嚴重或持續存在時，肥大的攝護腺壓迫尿道，導致尿液排出困難，尿液在膀胱中殘留，無法完全排空，恐增加尿路感染風險，還可能讓膀胱出問題，包括膀胱壁變厚、膀胱容量減小，甚至是膀胱憩室等。
嚴重的攝護腺肥大和尿液滯留，對腎臟會造成傷害，進一步影響腎功能，甚至引發腎臟結石等問題；另外，攝護腺肥大和相關治療，可能對性功能造成影響，例如勃起功能障礙。某些研究表明，攝護腺肥大可能與攝護腺癌風險有關，儘管這種關聯性仍在研究中，仍需多加留意。
本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
.關心爸爸的健康，攝護腺肥大也能微創治療！1手術助長者擺脫尿管困擾、重獲順暢人生
.守護爸爸的下半人生｜專家解讀晚期攝護腺癌存活率與生活品質的兩大關鍵ft. 黃玉儀 (和信治癌中心醫院核子醫學科主任)
其他人也在看
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 3 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 18 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 6 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
81歲文平夫婦無三高！健保卡從未用過 健康祕訣大公開
資深廣播人文平和百萬流量網紅文平嫂，夫婦2人高齡81歲，卻沒有三高慢性病。文平更驕傲說，健保卡從來沒用過，連老花、白內障、攝護腺問題都沒有，身體如此健康，都要多虧太太平常細心照護。 文平夫婦健康健康2.0 ・ 1 天前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 5 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 8 小時前
達文西機械手臂結合經陰道自然孔 打造「零腹部傷口」手術
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】45歲的魏女士因為近半年來出現下腹部悶痛，所以到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里互傳媒 ・ 4 小時前
瘀青後怎麼辦？冰敷還是熱敷？這些藥物成分有助舒緩瘀青
作者 / 張中維藥師瘀青是由於皮下微血管破裂，血液滲漏至皮膚下的組織，最初會呈現紅色，接著轉為藍紫、綠色，最後轉為黃色，並在一至兩週內逐漸消退。瘀青的產生通常是外力撞擊所引起，例如跌倒、碰撞等。不過，有些人即使未受到明顯撞擊，也容易出現瘀青，這可能與以下因素有關：血小板功能異常或數量不足凝血因子缺乏（如：血友病）使用抗凝血藥物（如：aspirin、warfarin、heparin）自體免疫疾病或病毒感染當瘀青反覆發作或持續不退，就有必要尋求醫師進一步檢查，排除潛在健康問題。撞到後第一時間的處理原則：前兩天冰敷，三天後再熱敷面對剛出現的瘀青，許多人直覺會熱敷舒緩，但其實這樣的做法可能讓情況更嚴重。急性期（受傷後 48 小時內）：冰敷為主冰敷能夠讓血管收縮，減少皮下出血與腫脹，建議的冰敷方式如下：每 1～2 小時冰敷一次，每次約 15 分鐘使用冰袋並以毛巾隔開避免凍傷次急性期（48 小時後）：溫敷助循環當皮下出血已穩定，可透過溫敷促進局部血液循環，加速血塊吸收，建議：使用熱毛巾或熱敷袋，一天數次，每次 15 分鐘搭配抬高患部，有助於靜脈回流，減輕腫脹藥物治療能夠幫助治療瘀青嗎？常見瘀青用藥KingNet 國家網路醫藥 ・ 2 小時前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 16 小時前
台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。鏡報 ・ 8 小時前
不是高血壓！「晚上1現象」害猝死：增2倍心梗、中風機率
一名女子睡前量血壓時，發現比白天低10~20毫米汞柱，擔心「血壓太低」有健康風險。醫師林軒任表示，這是好事，反而晚上血壓降幅小於10％的人，清晨發生腦中風或心肌梗塞的機率，高出一般人2.2倍。另一項研究發現，一個人就算白天血壓「完全正常」，光是「晚上血壓沒有降」，心血管死亡率的風險就暴增 2.35 倍！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
吃漢堡4小時後死亡！ 美證實全球首例「蜱蟲咬」引發紅肉過敏致死
吃漢堡竟會致命！根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州男子在吃下一個漢堡後數小時死亡，成為全球已知首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）的致死個案。根據發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實踐》的研究，這名47歲男子在吃下漢堡前兩週，曾因吃牛自由時報 ・ 3 小時前
控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！幸福熟齡 ・ 4 小時前