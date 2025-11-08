醫界看兒童專責醫師 給付低難解兒科困境

高齡化再加上少子女化，人口結構翻轉，年輕醫師擔心沒病人可看，愈來愈不願意投入兒科。衛福部長石崇良昨拋出，擴大幼兒專責醫師適用對象，從○至三歲改至六歲，讓兒科醫師即使沒有病人，也能貢獻兒童預防保健。對此，基層醫療協會理事長林應然表示，雖認同新制，但這類服務人數少、給付也不高，緩解兒科困境恐怕有限。

林應然表示，衛福部擴大幼兒專責醫師，站在兒科立場樂觀其成，兒童入學前，有許多疫苗、健檢項目須完成，且六歲以前的兒童發育尚未完全，也無言語能力，若能透過專責醫師找到問題，及早發現、矯治，可避免長大後留下後遺症，擴大專責醫師照顧對象也是合情合理，否則現代人生得少，平均生不到一胎，若照顧品質不好，增加兒童死亡率，台灣未來的人口結構可能會沒救。

截至今年初，國內幼兒專責醫師覆蓋率約六成五。林應然表示，多數兒科醫師都已加入幼兒專責醫師計畫，但幼兒專責醫師業務內容，行政程序繁瑣，兒童父母親簽署同意書後，還要上傳影像至系統，此外，幼兒專責醫師收案費用，照顧個案一整年，獲得費用僅一千元，費用不高，部分醫師大多不願意投入。

林應然表示，兒科醫師看一個病人所需時間，比成人增加許多，所獲得給付點數差異卻不大，衛福部應提升兒科給付點數，合理反映兒科醫師投入心力，才有助改善兒科環境。

林應然說，幼兒專責醫師服務對象並不多，所獲給付也有限，擴大對象對兒科萎縮可能只有「稍微幫助」，建議衛福部可提升專責醫師給付，適度簡化行政程序，同時著手強化「不同工、不同酬」方式調整給付。

