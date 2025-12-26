醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

醫界人士向CTWANT爆料，有些醫生結合網紅業配或是公開宣傳誇大醫療效果等，招攬客人之外，還可能濫用高價位醫材，誤導民眾以為保險都可以理賠。（示意圖／趙世勳攝）

有醫生向CTWANT爆料說，醫療學會近期頻繁通知會員說，「保險公司對自費醫耗材「已非」照單全收、全額給付，請醫生注意避免日後發生爭議。記者調查發現，包括高濃度血小板血漿PRP、自體單核細胞球純化技術PCP治療、羊膜異體移植、玻尿酸、膠原蛋白、止血粉、敷料等，皆為實支實付險拒賠的主要項目。

在保險公司健康險保單中，實支實付險基本訴求確實是一種「花多少、理賠多少」醫療險，因此過往有些保戶考量預算而多買幾張此類保單，來分擔可能龐大的手術、住院費、病房費、藥品、醫材等經濟負擔風險。

隨著醫療研發科技興起開發許多自費醫材，根據金融消費評議中心（目前受理保戶申訴案，負責釐清保險公司拒絕理賠等爭議案件的單位）統計，在「實支實付險」這一類保單，認為「保戶主張無理由」的案件超過1550件。

其中，保戶接受治療使用的「血球細胞分離器、手術膠體、高濃度血小板血漿PRP、自體單核細胞球純化技術PCP治療」而遭到拒賠的案件超過560件；羊膜異體移植、玻尿酸等產品達235件；膠原蛋白敷料、膠原蛋白基質、膠原粉、可吸收性止血粉、水性創傷敷料、癒合敷料、凝合劑等累計也約200多件。

還有像是屬於「非藥品」的維生素、高鈣、蛋白飲等營養品、健舌器、足踝護具等，累計達近百件。

一名資深專業人士告訴CTWANT記者說，現在許多醫生在提供民眾治療建議方案時，通常也會詢問是否有買保險？有沒有實支實付險？希望幫助患者可以考慮使用可能非健保給付的藥品、醫材的立意尚好，但可能也要注意到，這已經與過去十多年來「照單全收、全額給付」的情況，大大有所改變，應該避免誤導民眾以為保險公司會通通理賠額外的自費等項目。

根據金融消費評議中心的資料顯示，使用「自費醫材」的理賠爭議案件數量頗多。（圖／報系資料照）

該人士分析，現在醫界的亂象可以歸納出五大類，一是「過度醫療」，包括浮濫自費開刀、浮濫自費醫材，虛報沒有執行的手術；其次還有「過度宣傳醫術效果、成功案例」，像是經營自媒體，結合網紅業配、社群媒體，招攬病人。

「進而更讓人詬病，則是可能出現涉及欺騙行為，譬如說誇大病情、無中生有、誘導病人接受非必要之醫療等」甚而，「可能醫、病、業三者共謀不當利益，造成社會、健保、保險公司三輸」，「醫師業代化與回扣問題，按件計酬，收取廠商私下鉅額回扣」該人士分析。

