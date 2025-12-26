醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗

實支實付健康險的理賠原則，已從以往多認為的「花多少、賠多少」，逐漸的修正。（示意圖／報系資料照）

CTWANT調查「實支實付健康險」理賠爭議案中常被「拒賠」高額、自費醫材的原因，通常保戶多主張應予理賠為「是醫生說要用的……」、「診斷證明書上有醫囑、有寫上醫生的建議」等；而金融消費評議中心委員們主要認定「難認有利保戶主張應予理賠」的理由，包括「未符合醫療常規」、「難認醫療必要性」、「營養品屬於保健目的非治療藥物」等。

從金融消費評議中心處理上述的「未認可」保戶主張、保險公司可不予給付該類自費醫材保險金的1550件中，進一步了解保戶治療使用「血球細胞分離器、手術膠體、高濃度血小板血漿PRP、自體單核細胞球純化技術PCP治療」而遭到拒賠的560個案件的緣由。

記者採訪到醫界人士進一步分析，以「PRP治療」來說，根據金融消費評議中心醫療顧問的看法，主要是利用人體的血小板會釋放出細胞組織更新時所必須的多種生長因子，有助於幹細胞之牽引、分化與增殖，亦可促進纖維母細胞、內皮細胞等之活化，並誘導細胞外間質之分泌及血管新生。

民眾治療意外、疾病過程中，使用自費、高價位的醫材、手術等，可能涉及到「必要性醫療」範疇而衍生部分實支實付健康險的拒賠爭議（圖／報系資料照）

因此，從患者血液中分離出富含自體血小板之血漿，作為專屬修復配方，藉此改善關節退化、運動傷害、慢性損傷及神經壓迫等疾患造成的慢性疼痛，確實是醫界會採取的一種治療方案，但，「不適用在創傷發生後的急性期」，因此當民眾發生意外時，這類治療方式通常會遭保險公司拒賠。

有一名保戶從自家住處樓梯意外踩空跌倒，導致左踝扭傷，經過三個月治療仍未見改善，甚至痛苦加劇，且寸步難行，到醫院求診，醫師建議採取新醫療技術PCP住院手術治療，將能有效修復受損之左踝損傷，費用達138,897元。

該案的主治醫師說明，一般罹患退化性關節炎患者會採取復健、藥物，或注射玻尿酸、類固醇、自體血小板增生療法等治療，嚴重者得開刀置換人工關節，但類似年紀大，手術風險高，加上本身不希望動刀的患者為數眾多，因此醫病

溝通後，決定採用「自體單核細胞球純化技術」（PCP）治療，當天注射後即可返家。

金融消費評議中心醫療顧問則表示，保戶被診斷有左側肩關節以及左側踝關節骨性關節炎併距腓前韌帶部分撕裂，因而接受自體單核細胞球純化技術（PCP）治療。

自體單核細胞球純化技術（PCP）治療屬於生物製劑療法(biologic therapy)的一種，的確有將其應用於骨性關節炎、肌腱或肌肉損傷治療的作法。然而，目前對於上述治療尚缺乏足夠多的大型且具公信力的研究報告，而現有的研究結論分岐，對於長期療效、治療的標準流程、使用劑量以及施打次數均無共識。

因此，目前並不建議以自體單核細胞球純化技術（PCP）來治療肌肉韌帶損傷或骨關節炎，也未列在肌肉韌帶損傷或骨關節炎的標準治療中。自體單核細胞球純化技術（PCP）治療是將純化的單核細胞注射進關節腔或肌肉韌帶附近，發生不良作用的機率極低，一般都在門診進行治療。

保戶住院內容僅為自體單核細胞球純化技術（PCP）治療，並無其他需住院處理的急性醫療問題。因此認為保戶住院並不合乎醫療常規，也無必要性。

