醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗
CTWANT調查「實支實付健康險」理賠爭議案中常被「拒賠」高額、自費醫材的原因，通常保戶多主張應予理賠為「是醫生說要用的……」、「診斷證明書上有醫囑、有寫上醫生的建議」等；而金融消費評議中心委員們主要認定「難認有利保戶主張應予理賠」的理由，包括「未符合醫療常規」、「難認醫療必要性」、「營養品屬於保健目的非治療藥物」等。
從金融消費評議中心處理上述的「未認可」保戶主張、保險公司可不予給付該類自費醫材保險金的1550件中，進一步了解保戶治療使用「血球細胞分離器、手術膠體、高濃度血小板血漿PRP、自體單核細胞球純化技術PCP治療」而遭到拒賠的560個案件的緣由。
記者採訪到醫界人士進一步分析，以「PRP治療」來說，根據金融消費評議中心醫療顧問的看法，主要是利用人體的血小板會釋放出細胞組織更新時所必須的多種生長因子，有助於幹細胞之牽引、分化與增殖，亦可促進纖維母細胞、內皮細胞等之活化，並誘導細胞外間質之分泌及血管新生。
因此，從患者血液中分離出富含自體血小板之血漿，作為專屬修復配方，藉此改善關節退化、運動傷害、慢性損傷及神經壓迫等疾患造成的慢性疼痛，確實是醫界會採取的一種治療方案，但，「不適用在創傷發生後的急性期」，因此當民眾發生意外時，這類治療方式通常會遭保險公司拒賠。
有一名保戶從自家住處樓梯意外踩空跌倒，導致左踝扭傷，經過三個月治療仍未見改善，甚至痛苦加劇，且寸步難行，到醫院求診，醫師建議採取新醫療技術PCP住院手術治療，將能有效修復受損之左踝損傷，費用達138,897元。
該案的主治醫師說明，一般罹患退化性關節炎患者會採取復健、藥物，或注射玻尿酸、類固醇、自體血小板增生療法等治療，嚴重者得開刀置換人工關節，但類似年紀大，手術風險高，加上本身不希望動刀的患者為數眾多，因此醫病
溝通後，決定採用「自體單核細胞球純化技術」（PCP）治療，當天注射後即可返家。
金融消費評議中心醫療顧問則表示，保戶被診斷有左側肩關節以及左側踝關節骨性關節炎併距腓前韌帶部分撕裂，因而接受自體單核細胞球純化技術（PCP）治療。
自體單核細胞球純化技術（PCP）治療屬於生物製劑療法(biologic therapy)的一種，的確有將其應用於骨性關節炎、肌腱或肌肉損傷治療的作法。然而，目前對於上述治療尚缺乏足夠多的大型且具公信力的研究報告，而現有的研究結論分岐，對於長期療效、治療的標準流程、使用劑量以及施打次數均無共識。
因此，目前並不建議以自體單核細胞球純化技術（PCP）來治療肌肉韌帶損傷或骨關節炎，也未列在肌肉韌帶損傷或骨關節炎的標準治療中。自體單核細胞球純化技術（PCP）治療是將純化的單核細胞注射進關節腔或肌肉韌帶附近，發生不良作用的機率極低，一般都在門診進行治療。
保戶住院內容僅為自體單核細胞球純化技術（PCP）治療，並無其他需住院處理的急性醫療問題。因此認為保戶住院並不合乎醫療常規，也無必要性。
看更多 CTWANT 文章
醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付
醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是
滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 138
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 11
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 9
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
6旬男常應酬「臉腫以為牙周病」竟是癌症！醫曝「口腔3情況」快就醫
60歲的陳姓男子，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過2週仍未癒合，前往醫院門診就醫，檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，建議立即進行治療並持續追蹤。後經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期。以達文西機械手臂輔助治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
很多人都煮錯！泡麵「煮太久＝喝糖水」醫揭10大雷點
生活中心／吳宜庭報導泡麵長年被視為台灣人的「國民美食」，是深夜解飢的首選，但若食用方式不當，恐對健康造成負擔。腎臟科醫師洪永祥在主播黃倩萍臉書影片表示，許多人煮泡麵時喜歡追求軟爛口感，卻忽略煮太久會讓澱粉過度糊化，使血糖上升速度大幅加快，如同直接喝糖水。他指出，澱粉類食物烹煮時間越長，升糖指數越高，長期下來恐增加胰島素負擔，提高糖尿病與脂肪堆積風險，建議泡麵烹煮時間控制在約3分鐘，保留Q彈口感，且有助於穩定血糖。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 9
59歲女星罹癌「暴瘦15kg」 醫：恐是長期急著吃泡麵釀禍！
59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她24日上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 1 天前 ・ 11
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康
泡麵因其快速、便利與多樣的風味，被視為台灣人的「國民美食」。然而，這項便利美食若食用方式不當，恐成為健康隱形殺手。腎臟科名醫洪永祥特別示警，許多人煮泡麵時習慣追求「軟爛口感」，卻不知這會加速澱粉糊化，讓血糖飆升速度宛如直接「喝糖水」；此外，若將泡麵當作深夜消遣，更可能讓腎臟在修復期超載負荷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 5
10歲童喝「這1飲料」心跳飆120送急診！ 醫示警：一罐等於3杯濃縮咖啡
10歲豪豪模仿跟風在超商買了一罐包裝酷炫的「能量飲料」，沒想到才喝不到半小時，雙手就不受控地劇烈顫抖，心臟撞出胸口般狂跳，甚至出現噁心反胃感。小豪媽媽見狀趕緊將他送醫，經檢查發現豪豪的心跳每分鐘竟飆破120下，血壓也異常升高。 心跳飆破極限！ 脆弱血管恐面臨「爆缸」式心律不整風險 根據上述案例，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師認為並非豪豪身體虛弱，而是典型的「急性咖啡因中毒」。因對體重僅有成人一半的孩童來說，這罐飲料的高濃度化學成分，無疑是一劑強烈的毒藥，讓尚未發育成熟的代謝系統面臨崩潰邊緣。許多家長常誤將能量飲料視為一般的含糖汽水，卻忽略了其成分隱藏的巨大風險。因為市售能量飲除了添加合成咖啡因，常混合瓜拿納、牛磺酸等成分，一罐的總咖啡因含量可能等同於約3杯濃縮咖啡。當如此高劑量的興奮物質進入孩童較小的身軀，會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。對於心臟仍在發育、且對咖啡因耐受性極低的學童而言，這種人為的「強制加速」不僅會造成心悸、胸悶與冒冷汗，臨床上更曾出現引發嚴重血管痙攣甚至致死性。想像就像給小車裝上超跑引擎，脆弱的結構隨時可能因無法承受衝擊而受損。 強制大腦「不關機」釀禍 神常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 3
昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成
近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果籽上榜! 10大食物含毒素 醫示警別吃「最推崇奇異果」
「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）在YouTube頻道發出警告，呼籲民眾停止食用特定食物，強調這些食材若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。他提醒，千萬不要因為沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，就任意吃下肚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
"肌少症"年輕化 50歲就要勤保養
肌少症相信大家都很熟悉，不過別以為它 是年長者才會得到的症狀，據專家調查，肌少症有越來越年輕的趨勢，而針對亞洲人的部分，亞洲肌少症小組 也將篩檢年齡的建議，從65歲下修到50歲，希望中壯年民眾可以...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 1
天天爬山養生 6旬翁腰痠血尿竟是4公分「巨石」險毀腎
68歲張先生每週至少3次到大坑爬山健身，身體硬朗、無慢性病，上個月右腰持續不明原因痠痛、血尿就醫，檢查發現右輸尿管及左腎分別有4公分及1.5公分的巨大結石，導致血尿與腎水腫，緊急安排取石手術與震波碎石治療，緩解腎水腫緩解，避免無法挽回的腎損傷。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
蔥價格變便宜了！營養師大推青蔥功效抗菌、抗癌、降膽固醇 這樣吃最營養
秋冬正值青蔥的盛產季節。營養師陳冠蓉表示，現在正是品嘗蔥的最佳時機，因為「當季的食材最補」，並特別分享青蔥的營養功效。 蔥營養豐富，具有抗菌、抗癌潛力 陳冠蓉指出，蔥不只是廚房裡的配角，更是守健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 發起對話