醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是
CTWANT日前報導醫界推薦可促進骨骼療癒「羊膜異體移植（粉劑生長因子）」自費醫材，涉及「必要性醫療」而頻遭保險公司拒賠，記者進一步調查，根據統計，此類羊膜粉、玻尿酸等浮出檯面爭議案不僅達數百件，還有膠原蛋白敷料、膠原蛋白基質、膠原粉、可吸收性止血粉、水性創傷敷料、癒合敷料、凝合劑等也是一大宗。
根據金融消費評議中心的資料顯示，在交通、職災、跌倒等意外事件常出現的外傷、骨折等，以及運動風氣興盛帶來的膝蓋等運動傷害，以CTWANT報導案例來看，有些保戶接受醫生建議而使用「羊膜異體移植（粉劑生長因子）」，卻因涉及「必要性醫療」而頻遭拒賠之例，認為保險公司不需理賠羊膜粉費用、顧立關關節內注射案件，在整體實支實付險1550件中佔比達235件，該自費醫材費用達數萬元到十多萬元不等。
而在治療切除內外痣、皮膚腫瘤，且在睡眠呼吸中止症、鼻中膈彎曲及雙側肥厚性鼻炎、腺樣體肥大、軟顎纖維化、打鼾、慢性扁桃腺炎、扁桃腺術後出血、鼻中膈造型手術、肥厚性鼻炎等治療中，因使用「膠原蛋白敷料、膠原蛋白基質、膠原粉、可吸收性止血粉、水性創傷敷料、癒合敷料、凝合劑」等無法獲保險公司理賠累計也約200多件。
「有些自費醫材，公司理賠確實不像過往這麼快，會審慎評估」「常提醒保戶受傷、發生意外事故時，除了趕緊就醫，第一時間也最好記得通知服務的保險業務員，協助瞭解治療過程中，醫生建議的自費醫材項目，是不是真的能獲得實支實付險的理賠。」一名大型壽險公司資深保險從業人員告訴CTWANT記者。
記者調查，有保戶因右膝內壁皺褶症候群住院治療，並接受膝關節鏡檢輔關節軟骨刮修手術，保險公司雖就住院理賠超過20.6萬元，但另有156,700元自費醫材費用則認為依保單條款無須理賠。
而這156,700元則是保戶在醫院用於右膝關節二次注射的羊膜絨毛膜異體移植物的費用，分別是84,000元及112,500元，目前醫界多認為羊膜異體移植物含有生長因子，理論上可促進軟組織癒合，調控發炎反應、減少疤痕組織生成，但也有醫界人士認為實際作用於人體之狀況，尚待臨床試驗證實，目前並無臨床試驗證實系爭材料有益於內壁皺褶症候群之治療，因此認為使用並非醫療常規，無醫療必要性。
此外，還有保戶發生意外送醫急診，診斷出現右側眼眶緣撕裂傷約1.5公分，右側膝部撕裂傷約5公分，後又因下樓梯踩空受傷摔及右肩撞擊受傷疼痛，右膝挫傷、右膝挫傷、右肩挫傷到診所就診，接受「顧立關關節內注射、羊膜異體移植」等治療，但該醫材費用未獲保險公司理賠。
根據金融消費評議中心顧問醫療的描述，認同保險公司無須理賠的判斷，主是是經查臨床學文獻，「顧立關關節內注射」之適應症「用於保守性非藥物治療無效及一般鎮痛劑治療無效之退化性膝關節炎疼痛，作用為增進關節營養、潤滑、吸震等，降低退化性關節炎的症狀」，並非屬外傷治療常規用藥。
「羊膜異體移植」主要原理在於羊膜組織中含有豐富的生長因子和幹細胞，可以刺激受損組織的修復，以改善人體的自我修復能力和治癒過程，可應用在關節及其他疼痛問題的治療上，如關節炎或受傷退化的組織；適合對象為長期慢性疼痛、不適合開刀、血液狀況不良及已試過保守治療的案例上。
醫界人士表示，顧立關（Synolis VA）是一種用於治療退化性膝關節炎的關節內注射玻尿酸產品，結合玻尿酸與山梨醇，能增加關節液潤滑、保護軟骨，適用於保守治療無效的膝骨關節炎患者，通常由醫師進行關節腔內注射；健保可給付傳統玻尿酸，而較新的長效型玻尿酸單次注射費用約自費數千元至數萬元不等，建議根據醫師評估選擇。
