醫界警告強制評鑑恐毀產業 政府允諾將採自主管理

「政策錯誤，比貪汙更可怕」！當「核電重啟」議題再度掀起討論，醫界也同步示警，指衛福部推動的「特管法強制評鑑」正重演類似錯誤；多個醫療與美容醫學團體指出，官方與特定團體揚言以「保障民眾安全」為名，推動強制評鑑、甚至拋出「做得好，何必害怕評鑑？」的口號，實質卻是黑箱授權、圖利內定機構，意圖掌控醫療產業生死，醫界怒批「完全不可能接受」。而衛福部醫事司於十一月廿六日協商會議中首度釋出善意，支持以「自主管理」取代和刪除第四條第四項「強制評鑑」。(見圖)

醫療產業界今(二)日直言，不反對評鑑，但反對「沒有選擇」的強制評鑑，更反對假借安全名義進行壟斷；他們提到，這與當年以「安全」之名推動「非核家園」模式如出一轍，都可能造成昂貴的政策代價。所幸在醫界連串抗議後，衛福部醫事司也願意傾聽醫界的聲音，各大醫學會也因此提出「美容醫學輔導自主管理方案」，預計明(三)日再度協商。業界期盼衛福部勿反悔，尊重基層心聲，讓政策回到合理軌道。

醫界表示，特管法修法最大爭議，是把評鑑結果綁定醫療機構是否能執行特定手術，形成「用命令代替法律」的荒謬現象；更令人憂心的是，授權機構可自行更改標準，一旦未通過「不是改進就可以過」，可能直接斷送無數基層診所生計。

台灣美容外科醫學會理事長林孟羲表示，台灣已有醫療法、醫師法、專科甄審制度、儀器管理與醫療機構設置等法規，已足以保障民眾安全，強制評鑑不但屬重複管制，也沒有必要性；健保制度三十年來將評鑑綁入健保，引發無數爭議與崩壞，如今若再把同樣邏輯套用到美容醫學診所，「台灣基層醫療會更慘」。

台灣美容外科醫學會常務理事蔡豐州認為，提升醫療品質的方法很多，但與「強制評鑑」是兩件不同的事，不能硬畫上等號；他批評，若讓強制評鑑成為壟斷工具，未來恐引爆骨牌效應，不只美容醫學，其他科別恐將全面遭殃。蔡醫師更直言，部分資深醫師亂放話、攻擊自己人，反成政府打壓醫界的幫兇，「要不要先看看自己在基層心中的形象」，他強調，政府這種「霸王硬上弓」的政策會製造更多對立與不安，根本與醫糾修法與醫療廣告修法的初衷背道而馳。

法界認為《醫療法》第六十二條僅授權主管機關訂定「管理辦法」，並未授權可以限制醫療機構執業，若以子法強行規定「未通過評鑑不得執行特定手術」，不但可能違反「法律保留原則」，更涉及逾越授權，屬違法行政。學會秘書長王子杰談到，立意良好不代表做法正確，若硬把強制評鑑入法，恐釀重大制度性錯誤。理事王文禾補充，醫療品質真正核心在於專科醫師制度與教育，應由專業主導輔導，而非行政強制。

醫界普遍認為，以專業自律、輔導與臨床教育進行的「自主管理機制」，才能真正改善醫療品質；對於有人主張特定處置不能使用鎮靜麻醉，醫學會批評為「落伍說法」。常務理事廖漢聰指出，只要透過訓練、納入臨床指引、並於同意書完整告知風險，即能兼顧病患安全與權益，「不是一刀切就能解決問題」。

台灣美容外科醫學會呼籲，感謝衛福部願意聽見基層聲音，但更期待政府信守承諾，以「美容醫學輔導自主方案」取代「粗暴的強制評鑑」，因為醫界強調「要品質，不要形式。真正的改革，是讓基層能活、民眾能安心」！