醫界震驚！台中榮總2醫師放任廠商「代刀」 中檢搜索後聲押

台中榮總2醫師楊孟寅(左)、鄭文郁(右)放任廠商「代刀」，遭中檢搜索聲押。翻攝醫院官網

台中榮總日前爆發重大醫療安全管理弊端，有神經外科醫師長期放任無醫師資格的醫療器材廠商進入手術室代為執刀，台中地檢署分案後昨天發動搜索，並約談相關涉案人員，漏夜偵訊後依違反《醫師法》將2醫師楊孟寅、鄭文郁及陳姓醫材商3人聲押，現由法院審理中。

台中榮總上月初遭爆料，指神經外科主任楊孟寅、醫師鄭文郁及醫師廖致翔，長期放任沒有醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術室替病患執刀。幾天後更有手術房影片流出，顯示在台中榮總手術室內，竟有醫療器材廠商站上手術台為病患操作器械執刀，主刀醫師卻站在一旁觀看整個過程，顯示確實有廠商在手術過程中，執行應由醫師親自操作的醫療行為，受害病患恐達百餘人。

台中地檢署檢察官昨指揮廉政署與警力，兵分多路搜索涉案醫師辦公室與住處，查扣相關病歷及採購資料，晚間訊後則以2名涉案醫師及廠商涉嫌重大，且有串證之虞，依《醫師法》向法院聲請羈押禁見。



