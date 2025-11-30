醫界領袖及成大、南一中校友聯合後援會成立 三強齊挺林俊憲

林俊憲「醫定勝利」聯合後援會總會長，由醫師公會全國聯合會理事長陳相國（中）出任，在成立大會上揮旗預祝勝利。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲「醫定勝利」聯合後援會成立，成員舉出「醫定勝利挺憲」的標語。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

角逐民進黨台南市長初選的立委林俊憲，30日舉行「醫定勝利」聯合後援會成立大會，包含醫師、牙醫師及中醫師三大醫界公會聯合會理事長，以及林俊憲母校台南一中、國立成功大學的校友會，一同表態支持林俊憲。談起後援會名稱由來，林俊憲表示，他的兩所母校正巧都在台南市勝利路上，再加上多名醫界領袖相挺，便想出「醫定勝利」的名稱，寓意一定能走向勝利。

擔任「醫定勝利」聯合後援會總會長的是醫師公會全國聯合會理事長陳相國，台南醫界由吳國榮醫師擔任醫師後援會會長、王啓芳醫師擔任牙醫師後援會會長以及鄭又穎醫師擔任中醫師後援會會長，台南市醫師公會理事長賴俊良也加入後援會。

林俊憲表示，他與醫界互動一直相當緊密，曾推動多項醫界專業建議落實為政策，例如成功將肺腺癌納入公費篩檢，並由台南率全國之先開始試辦，最終獲衛福部採納全國實施，藉由早期發現降低死亡率，至今已有近2千名患者受惠。在疫情期間，他為醫界爭取到健保點值保障、防疫物資補貼以及提高成本認定減稅等紓困措施，助基層醫療體系度過難關，持續以高品質服務民眾。

除了醫界，「醫定勝利」聯合後援會的成員還包含林俊憲的高中母校台南一中校友會，後援會會長為曾永信建築師、總幹事為陳冠宇，而成大校友會後援會會長則為林鴻琦中醫師。

林俊憲表示，「勝利路三個字幾乎就是我的青春軌跡」，有幸先後在這兩所學校就讀，看到在各界發光發熱的學長姐，更奠定了他對故鄉台南的光榮感，才有他後來到美國攻讀碩士歸國後，回家鄉服務至今的故事，「沒有台南一中、沒有台南的成大，就沒有今天要參選台南市長的林俊憲。」

後援會成立大會上，林俊憲談到他的市政藍圖規劃指出，台南市中心有著成大這樣的頂尖大學，是非常寶貴的機會與資源，應該善加運用。他與成大一直保持相當熱絡的聯繫，無論是與校友們媒合社會資源做公益，或是與教授請益有關市政議題的專業領域，「成大其實就是台南最好的市政智庫」，未來若擔任市長，一定會好好善用成大的專業學術資源，讓市政更完善。

