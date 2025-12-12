醫界齊聲支持衛福部醫美政策 輔導認證專業訓練獲肯定

衛福部日前公布特管法修法方向，將醫美診所評鑑從「強制」改為「輔導認證」自主管理，乃符合台灣所有產業發展趨勢的作法，深受醫療生技產業支持。少數唯恐天下不亂的民意代表，不僅長期政黨沒有地方經營，和基層民意脫節，竟施壓政府「退讓」轉彎。醫界憤怒指出，此次修法協商後，更嚴謹，合乎邏輯，並非放水，是為了避免制度走偏，擴大影響到其他產業的明智調整。各大醫學會代表更直言：「醫療安全不是政治口號，更不是讓不懂醫療的有心人士決定專業。」呼籲醫療生技產業基層要睜大眼睛，認清那些政治人物真正關心了解基層，那些沒有遠見打壓產業生計和發展。

醫學會呼籲：政策不應反覆，黑箱作業，逾越母法，摧毀生技產業，醫界指出，過去一個月來，衞福部與醫界代表2場正式會議紀錄非常清楚，目前制度方向，是由醫師公會全聯會、台灣微整形美容醫學會、台灣美容醫學產業全國聯合會、形體美容外科醫學會、社團法人台灣顏面整形重建外科醫學會、台灣醫用光電雷射學會、部定專科醫學會…等20個醫學會，與衛福部主管多次深度討論、逐條檢視後的共識。制度包括：強制揭示部定專科資格、建立美容醫學「訓練學分制度」、透明公開且能供民眾查詢的資訊平台、「輔導認證」自主管理提昇醫療機構安全量能。

↑圖說：醫學會呼籲：特管法政策不應反覆，黑箱作業，逾越母法，摧毀生技產業。（圖片來源：資料畫面）

醫界嚴正指出：「真正醫療改革從來不是粗暴獨裁，而是透過對話溝通與制度設計達到共好，讓[可行性]提升。醫界強調，學會與醫事司2次協商並達成共識，爾後部長不應該因爲特定平時從不關心基層的立法委員，就口頭推翻此共識，不僅沒有找原本的20個醫學會重新討論，逕自在國會改口說某些科不適合，豈不兒戲。」這不是行政調整，是黑箱操作與嚴重違反信賴原則。

醫界強調，醫美手術和民眾醫療安全的核心在於醫師是否具備足夠訓練、通過合格認證，能處理併發症，並在透明制度下執行。舉例而言，外科訓練不足的科別，必須在補強外科手術訓練學分，方能執行手術。不僅尊重原「部定專科」，更在常識和邏輯上符合「不足就加強訓練」的民意。醫美是高度專業的醫療行為，非以簡化的打分，擲骰子方式，「切蛋糕」決定誰能分餅、誰被踢出局。

政策不能因外行和媒體噪音而搖擺，破壞官箴和制度。醫界強調：「我們全力支持衞福部提升品質與安全，但不能建立在誤解與情緒上，更不能為了少數人的施壓，而犧牲產業發展和民眾醫療安全。」

