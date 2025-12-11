醫界「胸腔科、兒科」人力警報響！院方拚創意招新血

招募住院醫師困難。（圖／ＴＶＢＳ）

胸腔內科及兒科醫師招募面臨嚴峻挑戰，各大醫院紛紛推出創意影片吸引年輕新血。台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達指出，胸腔內科報考人數從20年前的近百位，下滑至現今不到30位。同樣面臨困境的兒科，台大兒醫招募13名住院醫師卻僅來了7人，需舉辦第二次招生。醫界普遍認為，除了提高薪資待遇，改善工作環境和條件，以及展現專業發展願景，才能有效解決醫師人力流失的問題。

各大醫院的胸腔科醫師近期成為影片主角，內容卻不是談專業醫療知識，而是在片段中出現許多周星馳電影中的經典名句。這些別具巧思的招募影片，目的就是希望能更接地氣，吸引年輕新血的目光。台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達表示，為了釋放出更年輕化的訊息，吸引更多年輕人加入這個具有挑戰性的領域，必須花一些心思，採用比較有梗、比較接地氣的方式。宣傳影片中強調胸腔內科醫師能夠改變病人的未來，這是一個關鍵的時刻。然而現實情況是，每年願意投入胸腔內科的醫師人數持續下滑。周昆達指出，20多年前報考的醫師可能有將近上百位，經過篩選後約有60多位會正式上線，但經過20多年到現在，有時候甚至低於30位。

當然，拍攝宣傳影片只是招募的一種方式，真正要讓人數止跌，還得從工作環境和條件下手。周昆達認為，胸腔內科是具有挑戰性的工作，不會比較輕鬆，因此希望能吸引那些想要挑戰自我的醫師投入。除了努力從招募新血方面著手，另一方面也可能增加給付，朝更合理的方向調整。

然而，面臨招募困境的還有兒科。台大兒醫同樣拍攝了影片，內容呈現醫師與病童及家長間的互動，展現兒科醫師在病患心中的重要角色。影片中一位家長表示，當時非常緊張，還沒有完全接受孩子長腫瘤這件事，但盧醫師很有耐心地講解，成為她的「鎮定劑」。

台大兒醫院長李旺祚表示，拍攝影片的初衷是希望提高社會對於兒科醫療價值的理解，也能喚起對兒科醫師角色重要性的認識。他解釋道，這部影片旨在陳述兒科醫師目前可能面臨的問題，以及日常照顧方面的挑戰，同時也是提醒政府，思考未來可以努力的方向。李旺祚提到，台大兒童醫院目前的人力，特別是值班人力稍微有點困難，但他們正努力解決，相信在年底或明年初可以大幅改善。

目前台大兒醫招募兒科住院醫師，近期共要招募13人但只來了7個，將再舉辦二次招生，希望能補足人力。李旺祚強調，全台目前的兒科醫師是不夠的，特別是願意留在醫院裡工作，照顧比較困難的兒童的兒科醫師更是短缺。他認為需要創造更多機會，讓年輕醫師能夠選擇這個專科。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，許多醫師在完成一般醫學訓練後，選擇直接開業或從事醫美工作，使得願意進入醫院擔任住院醫師的人數逐漸減少。他解釋，住院醫師的薪資有上限，而且住院醫師階段只有3到5年，大家更看重的是成為主治醫師後更長期的收入和生活品質。

有台大住院醫師分享，明年度台大住院醫師申請情況中，以眼科競爭最激烈，僅招3人卻有25人申請，錄取率約12%。相比之下，急診科、婦產科與小兒科的申請人數甚至少於招募名額。雖然醫療需求持續存在甚至上升，但若人力長期短缺，最終影響的將是整體醫療照護品質。

