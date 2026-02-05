醫療不再只是救急！中市醫接軌長照、進入社區：陪病患走完「復能」最後一哩路

位於台中北屯的中市醫，在2025年9月營運啟用，成為首座台中市市立醫院，更打造出「急性醫療」、「長期照護」、「社區復能」的一條龍專業服務。

醫生把人救回來後，又該如何陪著患者，踏上後續的照護之路呢？

那是心臟內科權威醫師張坤正，腦中思索的一道問題。

「台灣的醫療舉世聞名，不過是以『急性醫療』為主，」已經行醫超過30年的張坤正，至今成功完成超過3000例心律不整心導管手術，長年在第一線幫病人「救命」，自然知道台灣急重症醫療的頂尖之處。

但他也深知，當醫院的團隊完成手術後，階段性任務已結束，如果需要長期專業照護的病患，往往得自行面對後續的漫長之路，而家屬經常在「尋找長照機構」的第一關就卡住。偏偏國內多數的醫院和長照機構，資源未能有效整合，形同兩個世界，那是醫界鮮少有人關注的棘手難題。

「病人在結束急性醫療後，並不是就沒事了，事實上還需要更多的協助，」張坤正說。

設立在醫院的「長照機構」 整合急性醫療與照護資源

2025年，張坤正卸下中國醫藥大學附設醫院內科系副院長一職，另外扛起台中市立老人復健綜合醫院（下簡稱中市醫）院長的重任。這一回，他不僅要救急救命，更盼在這片嶄新園地，補上醫院長照的這一塊拼圖。

歷經三年多的興建，位於台中北屯、前身為弘光科技大學附設老人醫院的中市醫，終於在2025年9月營運啟用。這座由中國醫藥大學經營的「首座台中市市立醫院」，集結逾700名醫護戰力，全院區提供1427個床位，以「醫養合一」迎接長照3.0的健康新時代。

啟用四個多月，門診就醫已突破8.6萬人次，心導管手術380例，其他手術超過2000例。但在這塊佔地4.8公頃的醫院，以AI輔助急診醫學中心等急重症專區，只是園區的其中一隅。

往院區南邊望去，還有專門給術後康復、慢性病患、高齡復健者的「長照園區」，除了提供日間照護及住宿式長照，更有結合AI的復健中心，為每位患者量身打造復健計劃及專業追蹤。

在中市醫，專注急重症救治的「北院區」及復健長照的「南院區」，具有相連的地下通道，不僅利於病床、醫療團隊隨時直通，更是專業資源的雙向整合，包括讓內外科等急性醫療，與復健科、營養師等長照復健團隊共同合作，為患者訂定全面而長期的治療計劃。

張坤正解釋，這樣一條龍的資源，不只疏通「從急診到長照」的阻礙，像是解決了急重症患者的長照需求，同樣也暢通「從長照到急診」的這條路。舉例來說，失智患者的急性醫療長期被忽視，而從衛福部2024年的最新調查來看，失智者的「急診機率」、「住院機率」，都是無失智者的1.38倍。當急性醫療和慢性復健整合在同一院區之下，更有利於醫療團隊隨時因應患者的病情變化。

中市醫整合急性醫療及長期照護資源，陪伴患者完成復健之路。

從醫院到社區 陪伴病患「復能」的最後一哩路

但這樣「設在醫院內」的長照機構，還不是照護的終點。

「急性救治後、來到復健長照，最後更要銜接回到社區，」張坤正指出，當急重症患者的治療告一段落後，除了透過復健、重拾基本行動能力，更關鍵的是如何「復能」，也就是在專業團隊下，讓患者漸漸跳脫被照顧者的角色，而恢復自主生活、社交或工作的能力，以接軌回到正常生活。

中市醫啟用不到半年，就已經接觸周邊31個社區，辦理超過60場的社區連結活動、衛教課程，廣泛佈點，就是為了鋪好照護的最後一哩路。「未來，有部分的病人可以在醫療團隊的協助及追蹤下，進入到周邊社區，漸漸找回自己的生活重心、甚至回到工作崗位。」張坤正說。

從救急到長照，張坤正帶領著專業團隊，在中市醫打造一條龍的醫療服務。因為他深切明白，當醫療不只負責救命，也願意陪病人回歸生活，這條照護之路才算真正開始。





