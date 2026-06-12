醫療不因海而隔 台中慈院金門義診

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台中慈濟醫院醫療團隊，首度跨海來到金門，舉行義診暨整合式健康篩檢活動，服務科別陣容堅強，涵蓋內外科、中醫，也出動超音波替鄉親服務。醫療團隊抵達當天(6/12)下午立刻進行義診，也安排居家往診關懷，一位照顧戶鄭先生必須進行眼部手術，後續將協助安排，前往台中慈濟醫院就醫。

「師兄好 師兄簡院長來看你。」

66歲的照顧戶鄭先生罹患口腔癌，身體狀況不好。「嘴巴張開我看看，最大 就只有這樣，不能吃東西，對他就靠流質的 就吃流質的。」

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無法開口說話，只能寫字與人溝通，他曾經熱衷志工服務，如今因病受苦，經濟困頓，更因為手術傷到眼部神經，幾乎看不見，後續將協助就醫。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「他眼睛沒有辦法閉合，所產生出來乾燥，眼睛發炎刺激的問題，這個可以透過局部麻醉的方法，不會動到太大的一個手術，一定要到醫院來，我們才有辦法做這樣的手術。」

把握時間多付出，沒有稍作休息，往診關懷持續進行。 「生理食鹽水 把紗布弄溼。」

62歲，住在小金門的蔡姓雙胞胎兄弟，兩人都有嚴重的靜脈曲張，簡院長單膝跪地，檢查傷口。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「因為慢性所以傷口，要癒合有些困難，我們就跟他教導了，怎麼樣換藥的一個方式。」

除了往診給予醫療協助，台中慈濟醫院醫療團隊，在金城鎮公所舉辦大型義診活動，用愛守護健康。「你吞口水一下，。」

看診前法親關懷，耳鼻喉科先幫志工做頸部超音波檢查，幾位志工都有甲狀腺結節的問題。

台中慈院耳鼻喉頭頸外科部主任 周一帆：「有一些太補的東西不能吃。」

仔細衛教給予正確觀念，這場義診陣容堅強，除了耳鼻喉科，還有感染科、胸腔內科，一般外科、整形外科和中醫。

慈濟志工 洪松柏：「這次比較屬於科別，很齊全比較多樣，比較多樣而且又帶了，這麼好的設備來服務鄉親 。」

金門副縣長 李文良：「特別感謝慈濟這次真的不只是，非常多的同仁來，也帶了非常多的，診療的這些項目，提供更完整的這種診斷的服務。」

牽起義診良善因緣的是簡守信院長，去年他到金門分享，看到當地醫療需求，今年帶來整個醫療團隊，用實際行動給離島鄉親最大的幫助。

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