醫療之愛翻轉困境 培育善種一生無量

馬來西亞馬六甲，有一位慈濟助學生「納塔莎」，父親洗腎無法工作，2014年開始，納塔莎接受助學。課餘時間，納塔莎跟著慈濟志工拜訪照顧戶，過程當中，她說到，很珍惜自己擁有的一切。

慈濟助學生 納塔莎：「阿姨，妳洗腎後感覺還好嗎，(我有很多疾病，糖尿病、高血壓)。」

耐心傾聽長者訴說心聲，納塔莎跟學志工拜訪照顧戶，親眼目睹貧困人家的生活，讓他有所啟發。

慈濟照顧戶 拉姆拉：「(妳怎麼認識納塔莎的)，納塔莎會過來探望我，我把她當成自己的孩子，就像孩子回家那樣，我真的很開心。」

慈濟助學生 納塔莎：「我從他們的身上學到，要照顧自己的健康，我要珍惜上天所賜給我的，因為他們生活比我更辛苦，我要讓他們開心，鼓勵他們。」

納塔莎的父親，因長期洗腎而無法工作，導致家庭經濟陷入困境，從2014年起，馬六甲慈濟志工及時提供生活援助，減輕他們的生活負擔。

納塔莎的母親 朱莉雅：「當時我的丈夫生病，孩子也生病，那時孩子的年紀還小，還在求學，慈濟的援助直到現在。」

不僅如此，志工也協助孩子申請獎助學金，讓他們安心求學，15歲的納塔莎，也因此更加堅定自己的人生選擇、與未來方向。

慈濟助學生 納塔莎：「我在社交媒體上 看到海上焊接，相關的內容，我很有興趣，雖然這個課程比較男性化，我認為女生也可以參加。」

慈濟志工 黃秀萍：「看她好像軟弱，其實她有很強的一個意念，她很清楚她要求的是什麼。」

「感謝你們的到來。」

受助之餘，也可以回饋助人，這段求學路，因此更有意義。

