醫療人球！釜山高中生抽搐倒地 「8家醫院拒收」救護車上斷氣

韓國驚傳醫療憾事。釜山一名高中生因無法及時獲得醫療救助，躺在救護車上近一小時後不幸身亡。據韓聯社報導，這起事件暴露了韓國兒科醫療體系的嚴重缺口，引發社會各界關注。

南韓釜山一名高中生因無法及時獲得醫療救助，在救護車上不幸身亡。（示意圖／PIXABAY）

事件發生在上月20日早上6點17分左右，一名高中生在釜山市中心學校附近突然出現抽搐症狀。一位路過的市民發現後立即撥打119求救，消防部門接獲通報後16分鐘趕到現場，當時這名學生雖處於昏迷狀態，但仍能對呼喚做出反應。

然而，當救護人員聯絡釜山當地醫院請求轉送這名學生時，卻接連遭到拒絕。據了解，四家大型醫院因無法提供兒科神經病學相關的後續護理而拒絕接收病患。醫護人員隨後向釜山消防災難本署緊急管理中心求助，希望能找到願意接收的醫院。

緊急管理中心共聯繫了八家醫院，包括救護人員先前聯繫的三家，但全部遭到拒絕。由於釜山市內醫院均無法提供治療，中心甚至考慮將患者轉送至慶尚南道昌原的醫院，但仍未能成功。

在救護車上等待近一小時後，這名學生心臟突然驟停，被緊急送往最近的醫院。根據規定，病患心臟驟停時，最近的醫院必須接收。救護車在五分鐘內抵達醫院，但該名學生最終仍不幸身亡。

釜山消防災害本部一名官員表示：「當時我們在釜山找不到合適的醫院，於是擴大了轉診範圍，將病人送往慶尚南道地區，但仍然找不到可以收治病人的醫院。」該官員補充道：「載著這名學生的救護車一直在尋找願意接收病人的醫院。」

這起事件引發了人們對韓國兒科醫療資源不足的嚴重擔憂，尤其是在釜山這樣的大城市中心地區，竟無法為一名危急的高中生提供及時的醫療救助，引發民眾擔憂。

