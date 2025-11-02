醫療公益獎頒獎！侯友宜讚醫事人員「就像媽祖照顧新北」

臨床心理師的主任江垂南投入精神與心理衛生工作逾30年，長期服務於社區，深耕高風險個案與家庭的心理輔導與教育推廣，特別關注弱勢兒童與青少年創傷復原議題。（柯毓庭攝）

新北市衛生局今（2）日舉辦新北市第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜親自頒獎表揚3家永續醫院及25位醫事人員，表示醫事人員就像媽祖一樣，照顧新北市的幸福健康。

侯友宜表示，在新北這座404萬人口的大城市裡，醫療從來不只是一項服務，而是一份責任，更是一個城市對人民健康的承諾。透過「醫療公益獎」的設立，表揚一群專業優秀、而且心中有愛的醫療工作者。

本屆獲獎者中，身為臨床心理師的主任江垂南尤具代表性。投入精神與心理衛生工作逾30年，長期服務於社區，深耕高風險個案與家庭的心理輔導與教育推廣，特別關注弱勢兒童與青少年創傷復原議題，並致力於協助社工、生輔員等第一線人員建立與兒少之間良好的關係與輔導能力。

烏來衛生所的主任温傑，則因原住民身分更能理解原鄉族人的需求與文化背景，積極導入「文化安全」理念，將原住民族文化作為醫療照護的一環，逐步在工作中實踐以文化為本、醫學為輔的照護模式，建立雙向理解的醫病關係，致力為原住民族打造一個更健康、更有尊嚴的醫療環境。

衛生局指出，新北市積極推動「永續醫院」理念，越來越多醫療機構投入減碳節能、智慧管理、病人安全與員工友善設計等行動，展現對未來世代的責任與承諾，永續醫院不只是口號，而是一場全面革新，將環保與人本理念融入日常營運，讓醫療體系成為引領城市永續發展的重要推手。

衛生局長陳潤秋說明，透過這次的頒獎典禮，展現了市府與醫療界攜手合作的決心，未來將持續推動智慧醫療、社區整合照護與永續營運，打造一個「更安全、更智慧、更綠色」的醫療環境，讓新北成為兼具公益與永續的健康標竿城市。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，由評審委員會採書審、初審及決審三階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及3家醫院脫穎而出，特別選在醫師節前公開致敬，不僅是對個人努力的肯定，也期盼激勵更多醫事人員持續在崗位上發光發熱。

