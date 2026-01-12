醫療到創作 黎永康實踐循環再生

台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師（右二）將循環再生精神從診療延伸至生活創作。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

在醫療現場，許多被視為「必須汰換」的資源，其實仍有被善用的可能。台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師長年在臨床工作中實踐「保留與再生」的理念，將循環再利用的思維融入牙科治療，並延伸至生活創作，讓醫療專業與永續精神在診間中自然交會。

黎永康指出，牙科治療並非一味拔除與替換，只要條件允許，保留原有牙齒始終是優先選項。臨床上，常見的「自體牙齒移植」，便是將患者的智齒移植至需拔除的大臼齒位置；此外，對於因蛀牙過深或外力受損的牙齒，若牙根結構仍穩定，也可透過「再植牙」方式，去除病灶後重新植回，延續牙齒原有功能。他形容這樣的治療就像醫療版的資源回收，在適當條件下，讓原本可能被捨棄的牙齒繼續服務患者，不僅延長使用年限，也能減輕患者後續植牙的經濟負擔，至今已成功協助保留上百顆原本可能被拔除的牙齒。不過他也提醒，是否能採保留治療，仍需評估牙根長度與穩定度，並由醫病雙方充分討論後決定。

這樣的「循環再生」思維，也體現在黎永康的生活創作中。熱愛藝術的他，近年投入木工創作，特地前往永興傢俱「魯班學堂」拜師學藝三年多，在邱俊壬、程子寧、簡玉林老師指導下，利用回收檜木與舊匾額，耗時一年復刻一把具有歷史風格的「醫生椅」，成為候診空間中別具溫度的存在。

黎永康表示，無論是牙科治療或木工創作，核心精神皆是珍惜材料、延續價值。他希望透過自身實踐，讓民眾看見醫療不只是治療疾病，也能在細節中落實永續，為資源創造第二次生命。