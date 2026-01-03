醫療升級與公益並行 「風華御髮整形外科」新址正式啟用

【警政時報 江雁武／綜合報導】深耕新竹地區多年的風華御髮整形外科，於115年1月3日在新竹縣竹北市舉行喬遷開幕慶典，在社區民眾、合作夥伴與醫療界友人的共同見證下圓滿完成。診所自2017年成立以來，穩健服務地方已逾八年，此次喬遷不僅象徵醫療服務量能全面升級，也展現院方持續陪伴地方、回饋社會的經營初心。

風華御髮整形外科喬遷竹北，升級醫療量能、公益同行深耕新竹。(圖/記者澄石翻攝)

院方表示，隨著民眾對醫療品質、安全與隱私重視程度日益提高，診所此次遷址後全面重新規劃診療空間與動線配置，導入醫院等級醫療設備，並強化流程管理與環境控管，打造高隱私、高舒適度的醫療環境，期望為民眾提供更安心、細緻且具品質的醫療服務體驗。

風華御髮整形外科由高義盛醫師與謝明吉醫師共同帶領專業醫療團隊。高義盛醫師長期專注於整形外科手術，在隆乳、隆鼻等項目具備豐富臨床經驗，重視自然比例與手術安全；謝明吉醫師則深耕正顎與重建手術領域，擅長多專科整合評估，依個別條件量身規劃治療方案。兩位醫師攜手團隊，以嚴謹醫療標準與穩定流程作為診所發展核心。

打造高隱私醫療環境，風華御髮整形外科喬遷落成。(圖/記者澄石翻攝)

診所服務項目涵蓋毛髮與頭皮治療、臉部緊緻與肌膚管理、體態雕塑、五官精緻化手術（包含隆鼻、隆乳、削骨等整形專科之評估與規劃），以及私密處醫療照護等。所有療程皆依醫療法規執行，並由具專科資格之醫師進行完整評估與說明，將安全與合規視為最高原則。

值得一提的是，此次喬遷開幕活動特別邀請新竹智障福利協進會帶來演出，為現場注入溫暖與感動；診所亦同步進行公益捐款，以實際行動支持長期服務在地弱勢族群的社福團體。院方指出，將公益納入重要活動規劃，是落實「在地深耕、回饋社會」理念的具體行動。

醫療升級與公益並行，風華御髮整形外科新址正式啟用。(圖/記者澄石翻攝)

全新診所空間採用簡約俐落設計，結合醫療級空氣清淨系統、分區動線與獨立諮詢室，兼顧隱私與就醫安全。院方表示，未來除持續精進醫療專業與設備外，也將透過公益合作與健康教育活動，與新竹社區建立長期連結，陪伴城市穩健前行。

