醫療品質再獲肯定 北慈取得SNQ一銀四標章

台北慈濟醫院獲SNQ國家品質標章一項銀獎及四項標章，各團隊代表人於1月7日前往受獎。

SNQ國家品質標章的認證機制備受醫療機構重視，日前公布的2025年認證名單中，台北慈濟醫院共取得一項銀獎及四項標章。骨科部王禎麒主任以「足踝微創手術新視界—引領世界的超音波導引阿基里斯腱縫合手術及足踝關節鏡手術」榮獲銀獎；標章則分別為口腔顎面外科許博智主任為首的「挑戰不可能—顴骨植牙讓你重『食』健康與自信」、病主法推動小組常佑康醫師推廣的「生命自主—從人生樂活到善終無憾」、護理部蔡碧雀督導帶領的「科技賦能護理力：打造護理照護及管理新視界」以及社區暨長照服務部李孟蓉副主任負責的「醫養五感照護～『藝術』、『動齡』、『人文』打造家的日間照顧」，各團隊代表人於1月7日前往受獎。

「阿基里斯腱斷裂」俗稱「腳筋斷裂」或「跟腱斷裂」，好發於羽毛球、排球、籃球、足球等需頻繁跳躍的運動族群。骨科部王禎麒主任長期投入阿基里斯腱縫合手術，在超音波導引之下，將傳統約10-15公分的傷口縮小至0.8公分，使術後感染率從15％、肌腱再斷率從7％都大幅下降至小於1％，逾百名病人因而受惠，在短時間內重拾行走能力。此外，王主任帶領團隊持續精進，發表多篇國際論文，且將技術推廣至國際足踝醫學領域，在美國完成170位以上醫師訓練與超過90例臨床應用。

口腔顎面外科團隊長期深耕全口重建與困難植牙治療，發展以All-on-4®為核心的全口快速重建植牙手術，尤其適用於口腔癌或多次治療失敗的高難度重建患者，透過僅4-6根植體即可完成全口功能性重建，大幅降低手術複雜度與病人恢復期。團隊結合數位導航、光學印模與3D規劃，建立標準化手術流程與多專科合作模式，成功完成全國首例雙顴骨植體重建，提升高難度顎骨缺損患者治療可能性。同時，透過臨床研究、國際會議發表及Live Surgery教學推廣，逐步整合臨床經驗與操作流程，形成可供臨床實用與專業訓練參考的一日全口重建模式。

病主法推動小組持續推動預立醫療照護諮商（ACP），連續7年獲選為衛福部「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」新北市之示範醫院，2019至2022年間，預立醫療決定書（AD）簽署量長年位居新北市之冠，約占全市40%。同時，團隊除協助8家醫療機構與2處衛生所建置ACP諮商服務外，亦另行發展弱勢綠色通道，針對罕病、身心障礙及失智症族群，提供到宅與多元諮商，協助民眾在充分理解與尊重意願的前提下完成預立醫療決定。團隊亦協助啟動預立醫療決定時的家庭會議與跨團隊協調，使民眾得以順利銜接後續緩和醫療照護，守護民眾善生善終的心願，並陪伴家屬走過哀傷的幽谷。

面對臨床照護與管理負荷日益增加的挑戰，護理部近年來積極推動智慧護理轉型，導入Microsoft Power Platform平台，透過Power BI與Power APPs整合護理稽核表單、品質管理計畫、人員管理、臨床照護指標管理、環境安全與儀器設備管理，縮短作業流程、降低第一線人員負荷，並強化風險預警與決策效率。以身心科巡房為例，護理人員15分鐘需確認病人動態，過去紙本查房不僅繁瑣，也容易出現登打錯誤等情形，而藉由行動化APP不僅可以即時記錄病人動態，系統亦有自動警示提醒，此項功能成功阻止兩件浴廁自傷事件，具體展現智慧護理在提升病人安全與臨床管理的實質成效。

台北慈濟社區長照機構以醫療專業與健康管理並行為核心，建構完善的長照與醫療照顧體系，日照中心由台北慈濟醫院提供後端醫療支援，整合醫師、護理師、復健師及營養師等跨專業團隊，提供日常健康監測、慢性病管理與緊急醫療處置，並依個別需求制定健康管理計畫，確保長者身心狀況能被持續且完整掌握。在照護模式上，台北慈濟社區長照機構導入「五感、動齡、藝術兼具人文」的日照理念，透過視、聽、嗅、味、觸、藝術人文與智能化設備等感官刺激，並融入日常活動設計，活動豐富長者生活經驗並延緩認知功能退化。

此次獲獎，許博智主任表示：「這份榮耀屬於跨團隊同仁與信任我們的病人，我們將持續精進流程與品質，以更安全、精準、以病人為中心的照護，回饋社會。」常佑康醫師感恩院方支持與團隊的積極合作，期待於實務上繼續落實病人自主與善生善終概念。蔡碧雀督導則表示，科技創新應成為同仁的助力，能把更多時間留給病人，讓護理回到陪伴病人、用心照顧的本質，未來也會持續深化智慧應用，支持第一線照護工作。李孟蓉副主任亦承諾持續提升服務品質與創新服務模式，促進長者的身心健康，讓他們每一天都能擁有幸福與樂趣。

台北慈濟醫院戮力提升醫療專業與照護品質，未來仍將持續以病人安全與人本精神為核心，結合智慧應用，提供民眾更安全、溫暖且值得信賴的醫療服務。

