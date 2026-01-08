醫療品質獲肯定 台北慈濟醫院得SNQ銀獎認證

台北慈濟醫院骨科部王禎麒主任以「足踝微創手術新視界—引領世界的超音波導引阿基里斯腱縫合手術及足踝關節鏡手術」在2025年SNQ評選中榮獲銀獎。

曾效力NBA知名球隊的前鋒球員，於職業生涯後期來台參與職業籃球賽事期間，因長期高強度運動累積的肌腱負荷，導致阿基里斯腱斷裂，經防護員轉介後，該名球員前往台北慈濟醫院就診，由骨科部王禎麒主任帶領團隊，採用超音波導引技術進行微創手術治療。術後恢復狀況良好，順利重返運動場域，延續運動生涯的活動能力與生活品質。王禎麒主任長期深耕足踝外科領域，以「足踝微創手術新視界—引領世界的超音波導引阿基里斯腱縫合手術及足踝關節鏡手術」在2025年SNQ評選中榮獲銀獎，並將於1月8日前往頒獎典禮受獎。此外，台北慈濟醫院包含牙科部、護理部、病主法推動小組與社區暨長照服務部亦同步獲得SNQ標章肯定，展現醫院在臨床照護、病人安全與跨領域服務上的整體成果。

SNQ全稱「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」，由國家生技醫療產業策進會自2004年起舉辦年度評選，用以表彰全台兼具創新性、品質管理與實質成效的優質醫療院所。針對此次獲選的項目，王禎麒主任指出，「阿基里斯腱斷裂」俗稱「腳筋斷裂」或「跟腱斷裂」，好發於羽毛球、排球、籃球、足球等需頻繁跳躍的運動族群，常見成因包括:運動前熱身不足、肌腱長期反覆發炎疼痛並接受類固醇注射，以及肌腱退化導致。傳統治療方式為開放性手術，需劃開8至14公分傷口，術後通常需進行6-12個月以上的復健，對病人的生活與運動功能造成不小影響，術後癒合不良傷口感染的風險更成為運動員的夢魘。

王禎麒主任帶領團隊發展超音波導引技術下的微創手術模式，手術傷口縮小至約1公分，提升安全性與精準度。

王禎麒主任帶領團隊發展超音波導引技術下的微創手術模式，成功突破傳統阿基里斯腱斷裂須以大傷口手術處理的限制。他說明，透過超音波即時導引技術，能在手術過程中清楚辨識肌腱斷裂位置與周邊神經血管結構，將手術傷口縮小至約1公分，在兼顧修復穩定度的同時，大幅降低對周邊組織的傷害，提升手術安全性與精準度，且平均手術時間約30分鐘，術後感染及傷口癒合不良等併發症發生率僅0.9%，相較傳統手術明顯降低，病人整體復原時間亦縮短至約3到4個月。王禎麒主任提及，該項術式截至目前已累積超過400例成功案例，多數病人皆能恢復原有的日常活動與運動能力。相關研究成果亦陸續發表於國際頂尖期刊，並完成美國FDA認證，成為由台灣團隊自主研發、成功跨海應用於美國臨床的創新醫療技術。自2024年在美國完成首例臨床應用，逐步推廣至國際足踝醫學領域，至今在美國已完成170位以上醫師訓練與超過 90例臨床應用。

此次榮獲SNQ銀獎，王禎麒主任表示，這項肯定屬於整個團隊長期投入的成果，也是醫院在臨床品質、教育傳承與國際交流上的持續前進的象徵，同時期許能將技術推廣至更多國家，將好的技術跟資源分享給全世界，幫助更多需要的人。

撰文／周子寧；攝影／連志強、台北慈濟醫院