醫療品質獲肯定 台北慈濟醫院得SNQ銀獎認證
曾效力NBA知名球隊的前鋒球員，於職業生涯後期來台參與職業籃球賽事期間，因長期高強度運動累積的肌腱負荷，導致阿基里斯腱斷裂，經防護員轉介後，該名球員前往台北慈濟醫院就診，由骨科部王禎麒主任帶領團隊，採用超音波導引技術進行微創手術治療。術後恢復狀況良好，順利重返運動場域，延續運動生涯的活動能力與生活品質。王禎麒主任長期深耕足踝外科領域，以「足踝微創手術新視界—引領世界的超音波導引阿基里斯腱縫合手術及足踝關節鏡手術」在2025年SNQ評選中榮獲銀獎，並將於1月8日前往頒獎典禮受獎。此外，台北慈濟醫院包含牙科部、護理部、病主法推動小組與社區暨長照服務部亦同步獲得SNQ標章肯定，展現醫院在臨床照護、病人安全與跨領域服務上的整體成果。
SNQ全稱「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」，由國家生技醫療產業策進會自2004年起舉辦年度評選，用以表彰全台兼具創新性、品質管理與實質成效的優質醫療院所。針對此次獲選的項目，王禎麒主任指出，「阿基里斯腱斷裂」俗稱「腳筋斷裂」或「跟腱斷裂」，好發於羽毛球、排球、籃球、足球等需頻繁跳躍的運動族群，常見成因包括:運動前熱身不足、肌腱長期反覆發炎疼痛並接受類固醇注射，以及肌腱退化導致。傳統治療方式為開放性手術，需劃開8至14公分傷口，術後通常需進行6-12個月以上的復健，對病人的生活與運動功能造成不小影響，術後癒合不良傷口感染的風險更成為運動員的夢魘。
王禎麒主任帶領團隊發展超音波導引技術下的微創手術模式，成功突破傳統阿基里斯腱斷裂須以大傷口手術處理的限制。他說明，透過超音波即時導引技術，能在手術過程中清楚辨識肌腱斷裂位置與周邊神經血管結構，將手術傷口縮小至約1公分，在兼顧修復穩定度的同時，大幅降低對周邊組織的傷害，提升手術安全性與精準度，且平均手術時間約30分鐘，術後感染及傷口癒合不良等併發症發生率僅0.9%，相較傳統手術明顯降低，病人整體復原時間亦縮短至約3到4個月。王禎麒主任提及，該項術式截至目前已累積超過400例成功案例，多數病人皆能恢復原有的日常活動與運動能力。相關研究成果亦陸續發表於國際頂尖期刊，並完成美國FDA認證，成為由台灣團隊自主研發、成功跨海應用於美國臨床的創新醫療技術。自2024年在美國完成首例臨床應用，逐步推廣至國際足踝醫學領域，至今在美國已完成170位以上醫師訓練與超過 90例臨床應用。
此次榮獲SNQ銀獎，王禎麒主任表示，這項肯定屬於整個團隊長期投入的成果，也是醫院在臨床品質、教育傳承與國際交流上的持續前進的象徵，同時期許能將技術推廣至更多國家，將好的技術跟資源分享給全世界，幫助更多需要的人。
撰文／周子寧；攝影／連志強、台北慈濟醫院
其他人也在看
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 18 小時前 ・ 31
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 32
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 天前 ・ 10
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
一家三口接連確診肺癌！醫曝「最大風險」其實不是抽菸 很多人忽略
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。 肺癌以肺腺癌類型最常見 LDCT是早期發現關鍵 恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。 一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」 陳右儒分享一個印象深刻的臨床案例：一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 29
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 天前 ・ 14
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力
強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 3 天前 ・ 24
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
黑巧克力不只抗氧化？英國研究：血液中可可鹼濃度與老化指標相關
撰文＝編輯部 在「吃得健康、老得慢」的全球消費趨勢下，黑巧克力過去以風味與產品為主要賣點，如今正朝向高可可含量、低糖、潔淨標籤與健康老化形象發展。根據Fortune食力 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群
桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
猝死不是突然！醫揭「5個超低調警訊」 多數人早就出現過
「冬季猝死前，有沒有先兆？」對此，重症醫師黃軒表示，肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。在急診與加護病房，他常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏，不是嗎？ 冬季猝死前 最常出現的5種低調警訊1、 不明原因的「異常疲勞」 不是熬夜那種累，而是：．明明睡夠，卻醒來就累．做一樣的事，卻特別喘．身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感 研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。 2、 胸口悶、緊、壓，但「不像痛」很多人會說：像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。 3、 清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。 4、 頭暈、眼前發黑、差點昏倒 這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索 5、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快 ．原本好睡，突然變淺眠．半夜醒來覺得心跳很快．醒來後難再入睡 這常與自律常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
獨/被詛咒的癌王！「50歲後血糖飆高」要警覺 3族群超危險
胰臟癌被稱為「癌王」，主因在於早期症狀不明顯、確診時多已晚期。對此，就有醫師指出，臨床觀察發現，約8成胰臟癌患者與血糖異常有關，尤其50歲以上突然罹患糖尿病、無家族史、未變胖甚至體重下降者，更要警覺可能是胰臟出問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新研究：做對「5件事」可讓大腦年輕8歲！還天天開心
維持大腦健康，相當重要。醫師鄭淳予表示，去年一項新研究指出，慢性疼痛與經濟壓力會害大腦老化，不過，只要維持健康習慣和良好心理狀態，大腦最多可以比缺乏這些習慣的人年輕8歲。她整理出5個健腦方法，例如良好的睡眠、正向的壓力管理、正向的人際連結。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言