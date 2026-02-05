醫療品質精益求精 台北慈院榮獲多項國家醫療品質獎

台北慈濟醫院於本屆NHQA評選中共獲得18項獎項，於2月4日由徐榮源副院長與鄭敬楓副院長帶領各組代表前往領獎。

國家醫療品質獎（National Healthcare Quality Award, NHQA）為國內重要的醫療品質指標之一，透過制度化評選，鼓勵醫療機構持續精進臨床照護與服務流程。台北慈濟醫院於本屆NHQA評選中共獲得18項獎項，除了智慧醫療類獲得一銅獎、一優選與八標章、淨零醫療類淨零醫療機構組取得優等之外；主題類與擬真情境類也分別獲得四項與三項佳作。其中，主題類四項獲獎計畫為「降低胃腸肝膽科住院病人出院14天內非計畫性再住院率」、「建構腦中風後吞嚥障礙照護模式」、「提升急診創傷性腦損傷病人照護品質」及「建構癌因性疲憊照護流程」，於2月4日由徐榮源副院長與鄭敬楓副院長帶領各組代表前往領獎。

「降低胃腸肝膽科住院病人出院14天內非計畫性再住院率」專案，由胃腸肝膽科、護理部、醫療品質中心及社區暨長照服務部等單位跨部門合作推動。胃腸肝膽科出院再入院的病人中，扣除病情反覆變化、不穩定者，分析發現，部分病人是因家庭照護能力及對衛教理解有限，無法接受完善的居家照顧所致。依此，團隊規劃多項照護介入措施，鄭愉軒護理長指出，除了加強同仁在衛教上的教育訓練外，也會主動為符合條件的病人照會出院準備個案管理師，協助整合後續照護資源，並針對家庭照護能力不足的個案，提供更完整且具體的衛教指導。改善專案實施後，出院14天內非計畫性再住院率降至不到一成。

「降低胃腸肝膽科住院病人出院14天內非計畫性再住院率」團隊規劃多項照護介入措施改善短期再入院因素，由鄭愉軒護理長(右三)代表領獎。

神經科團隊聚焦腦中風後常見的吞嚥障礙問題，結合復健科與營養科資源，建構一致化的跨團隊照護模式。神經內科賴淑惠護理長表示，腦中風患者常因吞嚥功能受損，於進食或飲水時發生嗆咳，進而引發吸入性肺炎，不僅延長住院時間，嚴重時更可能危及生命。團隊透過完善的吞嚥篩檢與評估流程，並推動相關在職教育訓練，提升醫護人員對吞嚥障礙照護的專業一致性，同時製作吞嚥障礙飲食標準及吞嚥練習等衛教影片，強化病人及家屬的居家照護能力。改善後，病人吞嚥功能等級比率大幅提升至八成，鼻胃管移除率亦同步提升，平均住院天數比過往縮短五天，有效提升病人生活品質與復原效率。

神經科團隊聚焦腦中風後常見的吞嚥障礙問題，建構一致化的跨團隊照護模式，由賴淑惠護理長(右)代表領獎。

急診醫療團隊以提升腦外傷病人評估與處置完整性為目標，優化醫囑流程、教育訓練及臨床系統提醒機制，藉此縮短急診病人到院後因繁瑣的評估流程耗費的處置時間，確保到院後關鍵評估能即時且完整完成。急診部翁琬貞護理長表示，本次專案將數位工具納入改善策略，包括將衛教單張轉為影音化內容，協助民眾以更直覺的方式理解醫療資訊；同時將檢傷AI與VR體驗教案，納入新人檢傷訓練課程，提升評估結果一致性。此外，團隊亦與神經外科病房個案管理師合作，開發創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury, TBI）出院追蹤APP，進一步提升臨床作業效率。經專案改善後，格拉斯哥昏迷指數（GCS）評估完成率提升至98.98%，出院衛教完成率達100%，並同步降低72小時內重返急診率、住院併發症發生率及死亡率，有效強化急重症病人照護品質與醫療安全。

急診醫療團隊以提升腦外傷病人評估與處置完整性為目標，優化醫囑流程、教育訓練及臨床系統提醒機制。

「建構癌因性疲憊照護流程:降低中重度癌因性疲憊比率」專案團隊由一般暨消化外科及血液腫瘤科病房團隊、癌症個管師、營養師組成。血液腫瘤科林秋涵護理長指出，癌因性疲憊多因慢性發炎、能量消耗、化放療與標靶藥物副作用引起，長期未解決會造成病人治療意願下降，影響照護品質與整體預後。本次專案透過輕度運動、正念影音、復健遊戲等非藥物治療，並在取得病人同意後施行中西合療與飲食指引，強化癌症病人身心整體照護。實施後，中重度癌因性疲憊比率明顯降低至兩成以下。

「建構癌因性疲憊照護流程:降低中重度癌因性疲憊比率」團隊，以輕度運動、正念影音、復健遊戲等非藥物治療，強化癌友身心整體照護。

此次獲獎，鄭愉軒護理長表示:「主題類的改善專案都源自臨床的觀察與需求，希望未來結合智慧醫療，更有效管理出備資訊。」賴淑惠護理長則指出，將延續此次專案成果，持續提升腦中風病人的照護品質；翁琬貞護理長表示，護理人員是與病人最貼近的角色，很高興能為更好的照護品質做出改善；林秋涵護理長則感謝團隊共同努力，提升癌症病人接受治療的信心，也讓醫病關係更融洽。未來，台北慈濟醫院也將持續精進實務流程，以高品質醫療服務守護民眾健康。

撰文／周子寧；攝影／連志強