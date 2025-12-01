醫療善循環 中西合療延續生命

上人行腳到台中靜思堂，晨間溫馨做談，台中慈濟醫院醫療團隊分享中西醫合療的成果，有一位美國大學教授，因為淋巴癌，遠渡重洋到台灣來，透過中西醫合療，成功消滅癌細胞，痊癒之後還捐了一筆善款，醫療團隊的妙手妙法，讓上人相當肯定。

94歲的阿公，腸扭轉病情惡化，家人擔心開刀麻醉風險大，不知如何是好，直到，轉往台中慈濟醫院，經由中西醫合療，方佳偉與莊佳穎兩位醫師，以及醫療團隊共同診治，成功幫助老人家.患者家屬｜謝先生：「阿公的病奇蹟似地不必開刀，身體跟精神狀況都更好了，阿公很感恩能迎來另一段新生。」

廣告 廣告

台中慈院中醫腫瘤科主任｜莊佳穎：「這些事情每天都是在感動我，我們愛的循環 正念循環。」

醫療現場，見證善能量，莊醫師分享，曾有位美國淋巴癌患者，遠渡重洋找她求助，同樣透過中西醫合療，順利找回健康，原來，是這段好緣份，開啟幫助94歲阿公的契機.台中慈院中醫腫瘤科主任｜莊佳穎：「腫瘤病人總是，很多很虛弱的病人，那他們沒有辦法承受針灸的痛苦， 所以要買百萬級的雷射針灸，這也是淋巴癌教授捐錢，給我們說 希望你可以幫助，像他一樣的患者，我們真的用上這一切，而且把他(阿公)救回來了。」

善的力量流動，未來還能幫助更多人，上人行腳台中，與醫療團隊溫馨座談.證嚴上人開示｜：「中西合療 這是很重要的， 中西一定要平行， 看到我們台中的中醫， 每一回來 都看到一直一直在進步， 也一直在水平上前進， 真的是很感恩。」

更多 大愛新聞 報導：

健康橋梁──健檢不是買安心 認清紅字對症下藥

為暢意出遊做準備 打疫苗防流感重症

