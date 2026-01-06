醫療器材稽查成果出爐 台中查獲121件違規 網路無照販售為最大宗

去年中市醫療器材違規排行榜





台中市食品藥物安全處公布去年度醫療器材稽查成果，共查獲121件違反《醫療器材管理法》案件，裁罰金額累計超過525萬元。其中以未領有醫療器材販售許可，卻透過網路平台販售醫療器材的「無照醫材商」違規情形最為嚴重，占比最高。市府除持續加強網路監控與稽查力道，也提醒市民網購醫療器材務必提高警覺，保障自身健康與消費權益。

市府食安處分析違規態樣指出，違規件數最多的是「無照醫材商」，多為未取得醫療器材商販賣業許可執照，即在網路平台販售OK繃、碘伏棉簽、隱形眼鏡盒等醫療器材，114年度共裁處58件，裁罰金額達184萬5,000元。第二名為「未經許可擅自輸入或製造醫療器材」，依規定須於製造或輸入前完成查驗登記並取得許可證，相關違規案件計21件，裁罰92萬5,360元。第三名則為「未依規定以通訊交易方式販售醫療器材」，共計16件、裁罰67萬元，顯示部分業者對網路販售醫療器材的法規仍不夠熟悉。

廣告 廣告

食安處提醒，醫療器材不同於一般商品，依法僅限具備販售許可的醫療器材商或藥局販售；若透過網路通路販售，僅得販售第一等級醫療器材及公告之19類第二等級品項，隱形眼鏡、低周波治療器等均不得於網路平台上架，並應依「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」，於販售頁面完整揭示相關資訊供消費者查閱。

此外，食安處也強調，醫療器材廣告須經主管機關核准，一般商品亦不得宣稱具醫療效能，違規者將依法從嚴裁罰，以防止誤導消費者、危害使用安全。

食安處呼籲民眾選購醫療器材時可把握「醫材安心三步驟」：（一）認明合法醫療器材商；（二）查看包裝標示是否載明衛福部核准許可證字號；（三）依照說明書正確使用。

食安處最後提醒業者，從事醫療器材販售、輸入或製造前，務必先取得相關許可，並確認商品是否得於網路通路販售。市府未來將持續加強網路稽查與源頭管理，與市民、業者共同維護安全透明的醫療器材使用環境。

更多新聞推薦

● 115年度中央總預算審查被六擋 民進黨：TPASS補助中斷，藍白立委能負責嗎？